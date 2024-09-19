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Futebol de Areia

São Pedro se classifica à semifinal do Mundial de Clubes de Beach Soccer

Meninas do Espírito Santo venceram e convenceram, com direito a gol de goleira e hat-trick duplo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2024 às 16:03

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 16:03

Meninas do Espírito Santo venceram e convenceram, com direito a gol de goleira e hat-trick duplo
Meninas do Espírito Santo venceram e convenceram, com direito a gol de goleira e hat-trick duplo Crédito: Divulgação/Beach Soccer World Wide
O São Pedro voltou às areias de Sardenha, na Itália, para golear as francesas do Marseille, por 11 a 1, na 3ª rodada do Grupo B. A partida aconteceu na manhã desta quinta-feira (19), na Praia de Alghero, em Sardenha, na Itália.
Quando uma jogadora faz três gols na mesma partida, chamamos o feito de hat-trick. No entanto, nesta quinta-feira, o São Pedro venceu com direito a um hat-trick duplo. A pivô Sil, artilheira do Mundial, com nove gols, e a ala Taii, vice-artilheira com sete, comandaram o time capixaba anotando três gols cada uma. Além delas, Istéfani com um doblete (dois gols), Flavinha e Déia marcaram para o São Pedro. Mas tá faltando gol aí. O outro fato inusitado desta manhã foi que tivemos um gol de goleira. A Lelê Lopes abriu o placar da goleada brasileira em solo italiano.

Classificação assegurada para as semifinais

O resultado manteve a equipe capixaba na liderança isolada do Grupo B, com nove pontos ganhos, e, de quebra, ainda classificou o São Pedro para as semifinais, com uma rodada de antecedência. No outro jogo do dia, as polonesas do Red Devils Ladies venceram o Cali (EUA), por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após empate por 5 a 5 no tempo normal.
O time da Polônia, que encara as brasileiras na manhã desta sexta, ainda pode chegar aos 10 pontos. E a equipe do San Marcelino, de El Salvador, pode chegar aos nove. Porém, além de tirar mais de 10 gols de saldo, polonesas e salvadorenhas se enfrentam na partida que encerra a 1ª fase. Sendo assim, um time tira ponto do outro e as duas equipes não conseguirão ultrapassar juntas as capixabas. O time do São Pedro encara a forte equipe do Red Devils Ladies (POL), na manhã desta sexta, com a partida começando às 5h (horário de Brasília).

Classificação

  • 1º São Pedro - 9pts
  • 2º Red Devils Ladies (POL) - 4 pts
  • 3º San Marcelino (SLV) - 3 pts
  • 4º Cali (EUA) - 0 pt
  • 5º Marseille (FRA) - 0 pt
Campanha do São Pedro
  • 1ª Rodada - São Pedro 9 x 1 San Marcelino
  • 2ª Rodada - São Pedro 6 x 2 Cali
  • 3ª Rodada - São Pedro 11 x 1 Marseille
- Texto feito por Tiago Taam, do portal ge.globo.com

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