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Sai a lista de atletas que vão receber o Bolsa Atleta; ainda há vagas

A lista dos 77 atletas e paratletas foi publicada no Diário Oficial. Edital complementar vai oferecer mais 52 bolsas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 14:44

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 14:44

Foi divulgada a lista final dos esportistas selecionados para o Programa Bolsa Atleta Capixaba 2018/19. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO) e relaciona os 77 atletas e paratletas contemplados.
A ginasta Natália Gaudio vai ganhar o Bolsa Atleta Estadual Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Neste ano, serão concedidas 129 bolsas  61% a mais que na última temporada. No entanto, por falta de documentação, 52 bolsas não foram preenchidas. Por conta disso, nesta quarta-feira (31) a Sesport lançará um edital com o objetivo de preencher as vagas remanescentes. O edital também foi divulgado no DIO.
O primeiro edital selecionou 13 atletas e paratletas na categoria Estudantil, 47 na Nacional, 14 na Internacional e três na Olímpico/Paralímpico.
Na categoria Nacional, destaque para as ginastas Drielly Daltoé e Natália Gaudio, Juliétty Tesch, da vela, a bodyboarder Maylla Venturin, o surfista Krystian Kymerson e Guilherme Félix, do taekwondo. Já na categoria Olímpico estão Alison e Bruno Schmidt, ambos do vôlei de Praia, e a paratleta Patrícia Pereira, da natação.
Complementar
O edital complementar irá oferecer 24 bolsas na Estudantil e outras 28 na Nacional. As inscrições devem ser realizadas no período de 31 de outubro a 08 de novembro de 2018, mediante entrega em envelope lacrado dos documentos listados no item 4.5, no setor de Protocolo da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), situado na Rua Coronel Schwab Filho, s/nº, Bento Ferreira, Vitória.
Os beneficiados receberão mensalmente bolsas nos valores de R$ 500, R$ 1.500, R$ 2 mil e R$ 4 mil, nas categorias Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpicos/Paralímpicos. Para se candidatar ao benefício o desportista deveria atender alguns requisitos, como estar entre os três primeiros lugares em competições nacionais ou internacionais.
A lista com os contemplados e o edital complementar podem ser acessados no site www.sesport.es.gov.br.

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