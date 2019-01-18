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Rúgbi toma conta da Praia de Camburi neste sábado, em Vitória

Esporte troca a grama pela areia em evento que contará com mais de 100 atletas na Arena de Camburi
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 jan 2019 às 19:49

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 19:49

Karina Araújo é jogadora de rúgbi e já defendeu a seleção brasileira Crédito: Carlos Alberto Silva
Praia, sol, mar e... rúgbi. A orla de Camburi, em Vitória, vai ser palco de um evento não muito comum no cotidiano esportivo do capixaba, mas que vai movimentar e atrair a atenção de quem for à arena montada na capital.
Neste sábado (19), a partir das 16h30, aproximadamente cem atletas vão literalmente movimentar as areias do local na sétima edição do Vitória Beach Rugby. Tradicionalmente disputado na grama, a modalidade migrou para a areia e se adaptou à estação.
A ideia é estimular o público a conhecer a modalidade ainda pouco difundida no Estado, como conta Karina Araújo, que joga como abertura e já defendeu as cores da seleção brasileira. "Será um campeonato mesmo. São três times masculinos, dois femininos, além de apresentações de equipes do juvenil e ainda infantil. Queremos popularizar a modalidade e atrair mais pessoas para o rúgbi", detalhou a jogadora de 31 anos.
Nem mesmo o fato de trocar de piso diminuiu a empolgação dos atletas. Habitualmente eles treinam na grama do Parque Pedra
da Cebola, mas agora lidam com a areia fofa da praia. "Cansa muito, por isso o rodízio intenso dos atletas. As trocas são ilimitadas. Mas não chega a ser uma novidade, pois no verão sempre realizamos os treinos na praia. A vantagem é que depois da atividade dá para cair na água e se refrescar", disse Karina.
Para estimular ainda mais o público, haverá sorteio de brindes a quem marcar presença na Arena de Camburi. "Conseguimos com os patrocinadores uns cursos de informática. Faremos o sorteio para quem for apreciar. Será um evento de alto nível, completou Karina.
DE SAMOA PARA VITÓRIA
Enquanto por aqui o rúgbi ainda tenta se firmar, em outros países o esporte é consolidado, caso de Samoa, pequena ilha na Oceania. É justamente de lá que vem o técnico dos times masculino e feminino do Vitória Rugby, o ex-jogador Loama Tea.
O samoano Loama Tea, ao centro, é o técnico dos times masculino e feminino do Vitória Rugby Crédito: Carlos Alberto Silva
"Nosso técnico é de fora e tem muita história na modalidade. Ele nos passa todo o conhecimento que adquiriu e para nós é muito importante", destacou Karina Araújo. Por trabalhar embarcado, o técnico acabou gostando do Estado e aportou em terras capixabas. "Ele trabalhava em navio e conheceu a esposa dele, que é daqui", concluiu Karina, a “Kaká”.

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