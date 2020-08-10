Robson Conceição e Esquiva Falcão conhecem rivais no Boxing For You

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Os organizadores do Boxing For You anunciaram nesta segunda-feira os adversários dos medalhistas olímpicos Robson Conceição e Esquiva Falcão na nona edição do evento, marcada para 29 de agosto, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP).

Os ídolos do boxe nacional encaram pela primeira vez oponentes brasileiros na carreira profissional. A luta principal será entre o baiano campeão olímpico Robson Conceição (13-0) e o paulista Eduardo Reis (24-7).

Os boxeadores se enfrentam no peso casado dos super-penas (até 58,5kg). Já o capixaba Esquiva Falcão (26-0) encara o paulista Davi Eliasquevici (14-9-1) nos super-médios (até 75kg). Serão realizados ao todo quatro combates sem a presença de público.

Robson Conceição e Esquiva Falcão estão invictos desde que migraram do boxe olímpico para o profissional. Ambos são agenciados por Sergio Batarelli e tem contrato com a Top Rank, co-promotora do Boxing For You.

- Estou treinando a parte física e técnica na pandemia para me preparar super bem para essa próxima luta. Estou cada vez mais próximo do cinturão mundial, tudo agora só dependerá do meu desempenho - disse o campeão olímpico Robson Conceição, que está há mais de um ano sem lutar em virtude de uma cirurgia na mão.

A luta que abre o Boxing For You 9 terá Lila Furtado (1-0) na categoria super-galo (até 55,3 kg).

A adversária da atleta paulista será confirmada nesta semana pela organização do Boxing For You. Na sequência sobem ao ringue Vitor Siqueira (5-1) e Kenes Carneiro (3-2) no médios-ligeiros (até 69,8 kg).

O paulista Eduardo Reis tem 30 anos e mora em Blumenau (SC) atualmente. Conhecido como La Dinamita Reis, o atleta enfrentou adversários bem ranqueados como o norte-americano Gabriel Flores.

Sua última luta foi em março deste ano em Constellation Field, Sugar Land, nos Estados Unidos. Derrota por pontos para o norte-americano Pablo Cruz.

Eduardo Reis já foi desafiante ao título brasileiro da divisão dos super-penas na edição 2 do Boxing For You contra Paulinho Soares.

Já o Davi Eliasquevici foi campeão sul-americano em 2017 lutando na Argentina contra o dono da casa Henrri David Polanco, além de ter perdido apenas por pontos para Patrick Teixeira, atual campeão mundial medio-ligeiro da Organização Mundial de Boxe.

A última luta do El Loco Eliasquevici também foi em 2019 na Inglaterra contra o invicto Balazs Bacskai (Hungria), derrota apenas pela decisão dos árbitros. O atleta é de Americana (SP), mas mora em Navegantes (SC).

- Ele me pediu uma chance nas redes sociais e agora essa oportunidade veio. Certamente será um adversário difícil, como os anteriores, mas vou vencer novamente - projetou Esquiva Falcão.

No ano passado, o pugilista Davi Eliasquevici chegou a desafiar Esquiva Falcão nas redes sociais. O medalhista olímpico gostou da escolha e acredita que será um grande espetáculo.