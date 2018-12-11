River/PSNE e Geração/Doctum saem na frente do Vitória Beach Soccer Cup

Com desfile de craques e muitos gols, teve início na noite desta segunda-feira (10) o Vitória Beach Soccer Cup. A competição, que reúne as equipes do Geração/Doctum, River/PSNE, São Pedro, Esquina e Craques da Praia, está sendo disputada no Tancredão, em Vitória.

O Vitória Beach Soccer Cup está acontecendo no Tancredão Crédito: Carlos Henrique Simões/Divulgação

No primeiro jogo, o River/PSNE venceu o Esquina por 6 a 2. Rodolpho Boquinha, que fez três gols e está isolado na briga pela artilharia da competição, espera que o campeonato possa ser o pontapé inicial para um novo momento em 2019. Em 2018 tivemos poucos campeonatos aqui no Espírito Santo, então se Deus quiser em 2019 vamos ter eventos maiores e ainda melhores, disse.

No segundo jogo da noite, após muito equilíbrio, vitória do Geração/Doctum por 3 a 2 diante do São Pedro. "O jogo foi muito bom. Não tem mais nenhuma equipe fraca. Nós pecamos muito na bola parada, levamos dois gols, mas conseguimos sair com a vitória, disse o fixo Rui, do Geração.

O Vitória Beach Soccer Cup continua na noite desta terça (11), a partir de 19h45. O primeiro jogo da noite é entre River/PSNE e São Pedro e, logo após, o confronto fica entre Geração/Doctum e Craques da Praia, que folgou na primeira rodada.

2ª rodada do Vitória Beach Soccer Cup

Segunda rodada

Data: terça-feira (11)

Horário: 19h45

Local: Tancredão, em Vitória