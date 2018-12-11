Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol de Areia

River/PSNE e Geração/Doctum saem na frente do Vitória Beach Soccer Cup

A segunda rodada da competição acontece nesta terça-feira (11), a partir das 19h45, no Tancredão

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 16:57
Com desfile de craques e muitos gols, teve início na noite desta segunda-feira (10) o Vitória Beach Soccer Cup. A competição, que reúne as equipes do Geração/Doctum, River/PSNE, São Pedro, Esquina e Craques da Praia, está sendo disputada no Tancredão, em Vitória.
O Vitória Beach Soccer Cup está acontecendo no Tancredão Crédito: Carlos Henrique Simões/Divulgação
No primeiro jogo, o River/PSNE venceu o Esquina por 6 a 2. Rodolpho Boquinha, que fez três gols e está isolado na briga pela artilharia da competição, espera que o campeonato possa ser o pontapé inicial para um novo momento em 2019. Em 2018 tivemos poucos campeonatos aqui no Espírito Santo, então se Deus quiser em 2019 vamos ter eventos maiores e ainda melhores, disse.
No segundo jogo da noite, após muito equilíbrio, vitória do Geração/Doctum por 3 a 2 diante do São Pedro. "O jogo foi muito bom. Não tem mais nenhuma equipe fraca. Nós pecamos muito na bola parada, levamos dois gols, mas conseguimos sair com a vitória, disse o fixo Rui, do Geração.
> Inédito: capixabas são convidados para jogar vôlei na neve, na Rússia
O Vitória Beach Soccer Cup continua na noite desta terça (11), a partir de 19h45. O primeiro jogo da noite é entre River/PSNE e São Pedro e, logo após, o confronto fica entre Geração/Doctum e Craques da Praia, que folgou na primeira rodada.
2ª rodada do Vitória Beach Soccer Cup
Segunda rodada
Data: terça-feira (11)
Horário: 19h45
Local: Tancredão, em Vitória
Jogos: River/PSNE x São Pedro e Geração/Doctum x Craques da Praia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados