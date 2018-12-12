River e Geração mantêm invencibilidade no Vitória Beach Soccer Cup

A segunda rodada do Vitória Beach Soccer Cup contou com jogos equilibrados, na noite de terça-feira, no Tancredão. A equipe do River/PSNE venceu o São Pedro por 5 a 3 e permanece como líder da chave, já a equipe do Geração/Doctum, que aparece logo atrás, derrotou o Craques da Praia por 6 a 2.

A segunda rodada do Vitória Beach Soccer Cup Crédito: Marcela Delatorre/Divulgação

River/PSNE x São Pedro

A primeira partida da noite foi a intensa. Com ambas as equipes indo para cima e com chances de gol, o jogo manteve o ritmo até o final. No entanto, a força da equipe de Santo Antônio prevaleceu mais uma vez, vencendo a partida por 5 a 3, com gols de Maguinho (2), Rodolpho Boquinha (2) e Diego dos Santos. Já os gols da equipe de São Pedro ficaram por conta de José Maria, Eric e Evandro.

Segundo o goleiro Marcelo, uma das principais peças da equipe do River/PSNE, eles encontraram algumas dificuldades durante a partida. O jogo foi disputado, pegado, o time do São Pedro é muito leve e eles acabaram sendo até superiores a nossa equipe no terceiro período. Ele ainda completou: Esse campeonato é muito importante pra gente pegar uma base para o próximo ano. Além de realmente ser uma motivação a mais e possibilitar que a gente mantenha o ritmo.

Geração/Doctum x Craques da Praia

Já a partida entre Geração/Doctum e a equipe dos Craques da Praia, que folgou na primeira rodada, acabou sendo recheada de surpresas. De gol contra a expulsão, o jogo teve de tudo, porém, mais uma vez a experiência da equipe do Geração/Doctum fez a diferença. Com gols de Yarlei, Rui, Olavo (2) e João Pedro, sendo um contra do Craques da Praia, a equipe do Geração/Doctum venceu por 6 a 2, enquanto que pela equipe dos Craques da Praia, João Paulo e Erick Lyrio foram os responsáveis por balançar a rede do adversário

Segundo Olavo, que marcou em duas oportunidades para Geração/Doctum, o placar não demonstra a realidade da disputa. O jogo foi interessante, apesar de ter tido um placar de certa forma largo, os meninos são muito esforçados. Mas a gente se encontrou no meio da partida e conseguimos ser efetivos quando construímos as jogadas de ataque e colocamos a bola dentro da rede, que é o mais importante, afirmou.

3ª rodada do Vitória Beach Soccer Cup

Data: quarta-feira (12)

Horário: 18h45

Local: Tancredão, Vitória