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Futebol de Areia

River e Geração mantêm invencibilidade no Vitória Beach Soccer Cup

O River venceu o São Pedro por 5 a 3, enquanto o Geração derrotou por 6 a 2 o Craques da Praia. Terceira rodada acontece nesta quarta

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 17:39
A segunda rodada do Vitória Beach Soccer Cup contou com jogos equilibrados, na noite de terça-feira, no Tancredão. A equipe do River/PSNE venceu o São Pedro por 5 a 3 e permanece como líder da chave, já a equipe do Geração/Doctum, que aparece logo atrás, derrotou o Craques da Praia por 6 a 2.
A segunda rodada do Vitória Beach Soccer Cup Crédito: Marcela Delatorre/Divulgação
River/PSNE x São Pedro
A primeira partida da noite foi a intensa. Com ambas as equipes indo para cima e com chances de gol, o jogo manteve o ritmo até o final. No entanto, a força da equipe de Santo Antônio prevaleceu mais uma vez, vencendo a partida por 5 a 3, com gols de Maguinho (2), Rodolpho Boquinha (2) e Diego dos Santos. Já os gols da equipe de São Pedro ficaram por conta de José Maria, Eric e Evandro.
Segundo o goleiro Marcelo, uma das principais peças da equipe do River/PSNE, eles encontraram algumas dificuldades durante a partida. O jogo foi disputado, pegado, o time do São Pedro é muito leve e eles acabaram sendo até superiores a nossa equipe no terceiro período. Ele ainda completou: Esse campeonato é muito importante pra gente pegar uma base para o próximo ano. Além de realmente ser uma motivação a mais e possibilitar que a gente mantenha o ritmo.
> River/PSNE e Geração/Doctum saem na frente do Vitória Beach Soccer Cup
Geração/Doctum x Craques da Praia
Já a partida entre Geração/Doctum e a equipe dos Craques da Praia, que folgou na primeira rodada, acabou sendo recheada de surpresas. De gol contra a expulsão, o jogo teve de tudo, porém, mais uma vez a experiência da equipe do Geração/Doctum fez a diferença. Com gols de Yarlei, Rui, Olavo (2) e João Pedro, sendo um contra do Craques da Praia, a equipe do Geração/Doctum venceu por 6 a 2, enquanto que pela equipe dos Craques da Praia, João Paulo e Erick Lyrio foram os responsáveis por balançar a rede do adversário
Segundo Olavo, que marcou em duas oportunidades para Geração/Doctum, o placar não demonstra a realidade da disputa. O jogo foi interessante, apesar de ter tido um placar de certa forma largo, os meninos são muito esforçados. Mas a gente se encontrou no meio da partida e conseguimos ser efetivos quando construímos as jogadas de ataque e colocamos a bola dentro da rede, que é o mais importante, afirmou.
> Leia mais notícias de Esportes
3ª rodada do Vitória Beach Soccer Cup
Data: quarta-feira (12)
Horário: 18h45
Local: Tancredão, Vitória
Jogos: São Pedro x Craques da Praia e Esquina x Geração/Doctum 

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