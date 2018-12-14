River e Geração farão a decisão do Vitória Beach Soccer Cup

A penúltima rodada do Vitória Beach Soccer Cup sacramentou os dois finalistas da competição. No jogo mais esperado da noite desta quinta-feira (13), River/PSNE e Craques da Praia jogavam para tentar a vaga na decisão. E com a vitória do River por 4 a 3, e folgando na rodada, o Geração/Doctum também se beneficiou do resultado e carimbou vagal.

A penúltima rodada do Vitória Soccer Cup ocorreu nesta quinta-feira (13), no Tancredão Crédito: Léo Silveira/Divulgação





River/PSNE x Craques da Praia

Em partida emocionante, o River/PSNE abriu o placar, mas a resposta veio logo com o empate do Craques da Praia, ditando o que seria o ritmo do jogo. Mas, no fim, se valendo da maior experiência do elenco, o River triunfou, com gols de Maguinho (2), que está na briga direta pela artilharia do torneio, Diego dos Santos e Edylecir. Já pelo Craques da Praia, João Paulo e Erick Lyrio (2) foram às redes.

Edylecir (River/PSNE) se mostrou satisfeito por chegar à mais uma decisão e espera um jogo melhor de sua equipe na final. "Hoje (ontem) o jogo foi bastante equilibrado, duas equipes boas. A vitória garantiu a vaga para a decisão do torneio e eu espero que possamos ter um melhor desempenho na final para sermos campeões, afirmou.

Esquina BS x São Pedro

Apesar de já estarem fora da disputa pelo título, São Pedro e Esquina fizeram uma bela partida. No fim, o Esquina conseguiu superar o São Pedro pelo placar de 5 a 2, com gols de Paulo Ricardo (2), Cleiton e Wesley e Nelson. Marcaram para o São Pedro Cleverson e Filipe Alves.