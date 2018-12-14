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Futebol de areia

River e Geração farão a decisão do Vitória Beach Soccer Cup

Com uma rodada de antecedência, as equipes se garantiram na final. Última rodada acontece nesta sexta (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 19:51

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 19:51

A penúltima rodada do Vitória Beach Soccer Cup sacramentou os dois finalistas da competição. No jogo mais esperado da noite desta quinta-feira (13), River/PSNE e Craques da Praia jogavam para tentar a vaga na decisão. E com a vitória do River por 4 a 3,  e folgando na rodada, o Geração/Doctum também se beneficiou do resultado e carimbou vagal.
A penúltima rodada do Vitória Soccer Cup ocorreu nesta quinta-feira (13), no Tancredão Crédito: Léo Silveira/Divulgação
 
River/PSNE x Craques da Praia
Em partida emocionante, o River/PSNE abriu o placar, mas a resposta veio logo com o empate do Craques da Praia, ditando o que seria o ritmo do jogo. Mas, no fim, se valendo da maior experiência do elenco, o River triunfou, com gols de Maguinho (2), que está na briga direta pela artilharia do torneio, Diego dos Santos e Edylecir. Já pelo Craques da Praia, João Paulo e Erick Lyrio (2) foram às redes.
Edylecir (River/PSNE) se mostrou satisfeito por chegar à mais uma decisão e espera um jogo melhor de sua equipe na final. "Hoje (ontem) o jogo foi bastante equilibrado, duas equipes boas. A vitória garantiu a vaga para a decisão do torneio e eu espero que possamos ter um melhor desempenho na final para sermos campeões, afirmou.
Esquina BS x São Pedro
Apesar de já estarem fora da disputa pelo título, São Pedro e Esquina fizeram uma bela partida. No fim, o Esquina conseguiu superar o São Pedro pelo placar de 5 a 2, com gols de Paulo Ricardo (2), Cleiton e Wesley e Nelson. Marcaram para o São Pedro Cleverson e Filipe Alves.
O torneio segue nesta sexta-feira (14), a partir das 19h45, no Tancredão, em Vitória. O Esquina enfrenta o Craques da Praia na partida que definirá o terceiro colocado da competição. No outro jogo, River e Geração farão um "ensaio de luxo" da decisão.

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