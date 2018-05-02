Rio Branco e São Pedro decidem Metropolitano Feminino de Beach Soccer

O Rio Branco venceu CTM, de Anchieta, por 3 a 1, no último fim de semana Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Rio Branco e São Pedro garantiram vagas na grande final do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer Feminino, na segunda rodada da competição disputada na manhã do último sábado (28), na Praia de Camburi, em Vitória.

A segunda rodada teve jogos realizados na praia em função das fortes chuvas que prejudicaram as quadras da Arena Esportiva AERT, no Bairro de Fátima, na Serra, local oficial do campeonato.

Na primeira partida, São Pedro encarou Vila Velhense na disputa pela liderança da Chave B. Dominou as ações e goleou por 7 a 2. Marcaram para São Pedro: Maiara, Érica (3), Lauriete (2) e Silvana. Para Vila Velhense anotaram: Lorena e Thaís.

Fomos bem. Marcamos melhor do que na primeira partida da competição e agora é foco total no terceiro jogo visando a terminar a primeira fase invictas para entrarmos mais confiantes ainda na final, disse Maiara, do São Pedro.

No outro jogo da Chave B, Capixaba venceu Inter por 4 a 3 e somou seus primeiros três pontos na competição, enquanto Inter amargou sua segunda derrota. Marcaram para Capixaba: Jaqueline, Eliza, Thaís e Brena. E para o Inter: Edmara e Tábata (2).

Pela Chave A, o Rio Branco venceu CTM, de Anchieta, por 3 a 1, no melhor jogo da rodada. Rio Branco abriu o marcador com Thaís, na primeira etapa. CTM empatou com Jéssica, mas nos minutos finais Fernanda e Letícia Villar fizeram 3 a 1 para o Rio Branco, que garantiu vaga na final.

Não jogamos bem. Às vezes nem sempre dá certo o que treinamos. Mas vencemos e agora vamos aprimorar nossas potencialidades pensando em uma grande exibição na terceira rodada e, logicamente, na grande final, disse Nicolas Rocha, técnico do Rio Branco.

Também pela Chave A, a equipe Galáticas derrotou CTVV por 6 a 0 e somou seus primeiros três pontos. Marcaram para a equipe vencedora: Eliza (2), Thaiane (2), Julia e Poliana.

Terceira rodada