Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Resenha-PI bate Eusébio-CE e conquista a Copa do Brasil de Fut 7

Final foi decidida de forma emocionante nos shot outs, após empate no tempo normal
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 11:42

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 11:42

Crédito: Atletas do Resenha-PI comemoram título da Copa do Brasil de Fut 7 (Divulgação
O Resenha venceu o Eusébio nas cobranças de shot out, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e conquistou o título da 3ª edição da Copa do Brasil de Fut 7. A equipe do Piauí já havia conquistado também o Campeonato Brasileiro da modalidade, que foi disputado no início desse mês em São Paulo. O Resenha terminou a competição com o melhor ataque (32 gols) e melhor defesa (5 gols sofridos). Melhor jogador do mundo da modalidade em 2017, Vassoura comemorou mais um título pelo clube.
- Foi uma final muito difícil, mas com muita luta, dedicação e união conseguimos alcançar a vitória. Foi um mês espetacular para nós, que começou com o título do Brasileiro e terminou com esse troféu da Copa do Brasil. Dedicamos esse título para os nossos familiares, amigos, torcedores e para o estado do Piauí, que tem nos apoiado incondicionalmente - disse Vassoura.
A Copa do Brasil reuniu 32 aquipes, de 12 estados. As equipes foram divididas em 8 grupos, sendo que os dois melhores avançaram para as fases eliminatórias. Santos e Fortaleza foram os campeões nos anos de 2017 e 2018, respectivamente. Como o Resenha já estava garantido na Libertadores do ano que vem, o Eusébio herdou a vaga do campeão e também disputará a competição continental.
- A Copa do Brasil foi a competição que reuniu mais estados na modalidade, então só temos a agradecer o empenho e dedicação dos time, que marcaram presença mesmo nesse momento tão especial. Que o sucesso da Copa do Brasil e do Brasileirão possa alavancar ainda mais a modalidade, que é a que mais cresce no Brasil - disse o diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados