Resenha-PI bate Eusébio-CE e conquista a Copa do Brasil de Fut 7

Crédito: Atletas do Resenha-PI comemoram título da Copa do Brasil de Fut 7 (Divulgação

O Resenha venceu o Eusébio nas cobranças de shot out, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e conquistou o título da 3ª edição da Copa do Brasil de Fut 7. A equipe do Piauí já havia conquistado também o Campeonato Brasileiro da modalidade, que foi disputado no início desse mês em São Paulo. O Resenha terminou a competição com o melhor ataque (32 gols) e melhor defesa (5 gols sofridos). Melhor jogador do mundo da modalidade em 2017, Vassoura comemorou mais um título pelo clube.

- Foi uma final muito difícil, mas com muita luta, dedicação e união conseguimos alcançar a vitória. Foi um mês espetacular para nós, que começou com o título do Brasileiro e terminou com esse troféu da Copa do Brasil. Dedicamos esse título para os nossos familiares, amigos, torcedores e para o estado do Piauí, que tem nos apoiado incondicionalmente - disse Vassoura.

A Copa do Brasil reuniu 32 aquipes, de 12 estados. As equipes foram divididas em 8 grupos, sendo que os dois melhores avançaram para as fases eliminatórias. Santos e Fortaleza foram os campeões nos anos de 2017 e 2018, respectivamente. Como o Resenha já estava garantido na Libertadores do ano que vem, o Eusébio herdou a vaga do campeão e também disputará a competição continental.