Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Memória

Relembre a passagem relâmpago de Daniel nos gramados capixabas

Jogador foi campeão da Copa Brasil Sub-17 pelo Cruzeiro, no Estádio Salvador Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 21:12

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 21:12

O jogador de futebol Daniel Corrêa foi assassinado brutalmente no dia 27 de outubro. O corpo da vítima foi encontrado em um área de mata na zona rural do município de São José dos Pinhais-PR com o pescoço dilacerado e o orgão genital decepado. O empresário Edison Brittes Júnior confessou ter matado o jogador e está preso, junto à esposa Cristiana Brittes, e a filha Allana Brittes, que também devem ser indiciadas por homicídio qualificado e coação de testemunhas. A Polícia segue investigando o caso. 
Mas o que pouca gente lembra é que Daniel já brilhou em gramados capixabas. O jogador que ganhou fama atuando por Botafogo e São Paulo, antes se destacou nas categorias de base do Cruzeiro e conquistou um título pela Raposa no Salvador Costa, no bairro Bento Ferreira, em Vitória.
 
No dia 23 de julho de 2011, Daniel entrou em campo com a camisa 10 do Cruzeiro para a final da Copa Brasil Sub-17 contra o Atlético-PR. Após empate em 0 a 0, a Raposa venceu o Furacão na disputa por pênaltis por 5 a 3. Daniel apresentou um bom futebol ao longo da partida e converteu sua cobrança de pênalti. 
 
Cruzeiro conquistou o título da Copa Brasil Sub-17 no Salvador Costa. Daniel está ajoelhado à esquerda Crédito: Gabriel Lordêllo - 23-07-2011
Ao fim da partida, Daniel deu entrevista ao Jornal A Gazeta. "Dedico essa conquista à torcida de Minas Gerais", disse ao repórter Leonardo Sales.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES
Suplente de vereador Uanderson Moreira vai ser convocado pela Câmara da Serra
Câmara da Serra vai convocar suplente para vaga de vereador preso
Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados