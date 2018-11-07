Relembre a passagem relâmpago de Daniel nos gramados capixabas

O jogador de futebol Daniel Corrêa foi assassinado brutalmente no dia 27 de outubro. O corpo da vítima foi encontrado em um área de mata na zona rural do município de São José dos Pinhais-PR com o pescoço dilacerado e o orgão genital decepado. O empresário Edison Brittes Júnior confessou ter matado o jogador e está preso, junto à esposa Cristiana Brittes, e a filha Allana Brittes, que também devem ser indiciadas por homicídio qualificado e coação de testemunhas. A Polícia segue investigando o caso.

Mas o que pouca gente lembra é que Daniel já brilhou em gramados capixabas. O jogador que ganhou fama atuando por Botafogo e São Paulo, antes se destacou nas categorias de base do Cruzeiro e conquistou um título pela Raposa no Salvador Costa, no bairro Bento Ferreira, em Vitória.





No dia 23 de julho de 2011, Daniel entrou em campo com a camisa 10 do Cruzeiro para a final da Copa Brasil Sub-17 contra o Atlético-PR. Após empate em 0 a 0, a Raposa venceu o Furacão na disputa por pênaltis por 5 a 3. Daniel apresentou um bom futebol ao longo da partida e converteu sua cobrança de pênalti.





Cruzeiro conquistou o título da Copa Brasil Sub-17 no Salvador Costa. Daniel está ajoelhado à esquerda Crédito: Gabriel Lordêllo - 23-07-2011