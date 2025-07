Surfe

Regência abre temporada de surfe e se prepara para receber Taça Brasil

Balneário capixaba iniciou a semana com belas ondas e comunidade já vive expectativa para competição nacional em setembro

Publicado em 1 de julho de 2025 às 15:42

Praia de Regência, Linhares (ES) Crédito: Ramon Lourenço Ivo (@clickzeraphoto)

O balneário de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a semana com condições perfeitas para o surfe e já entrou no radar de surfistas do Brasil inteiro. Com ondas que ganham a atenção dos amantes da modalidade, a praia vai sediar, entre os dias 15 e 21 de setembro, a Taça Brasil de Surfe, uma das principais competições da Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf).

Conhecida por suas ondas longas e potentes, Regência viveu um dia considerado épico por surfistas locais na segunda-feira (30), com vento terral, séries bem formadas e água cristalina.

"O mar estava incrível, parecia uma surfe trip internacional dentro do Espírito Santo. A cor da água, a temperatura, o vento... Tudo perfeito. Mesmo com bastante gente na água, tinha onda suficiente para todos. Foi um ótimo começo de temporada", afirmou o surfista João Victor Cypriano.

Quem também marcou presença no mar foi Maylla Venturin, uma das principais representantes do bodyboarding capixaba na atualidade. Ela celebrou o dia de altas ondas como uma excelente preparação para o próximo desafio: representar o Brasil no Pan-Americano de Surfe, que acontece de 3 a 13 de julho.>

"Tava irado, tava lindo. Altas ondas, altos tubos, perfeito. Tinha tubo mais para esquerda, mas tinha para direita também. O mar me surpreendeu muito, não esperava que estaria tão bom. Foi um super treino para mim, porque estou indo representar o Brasil agora. Tô muito feliz com os tubos que peguei e preparada para representar o Brasil e o Espírito Santo", contou.>

Maylla Venturim surfando na Praia de Regência, Linhares (ES) Crédito: Ramon Lourenço Ivo/ Click ZeraPhoto)

Taça Brasil

A Taça Brasil faz parte do circuito de acesso à elite do surf nacional e reúne atletas de alto rendimento de todo o país. A competição vale pontos importantes no ranking da CBSurf e promete movimentar o litoral capixaba, tanto na água quanto na economia local, com a chegada de atletas, equipes e turistas.

A expectativa é que a etapa em Regência conte com estrutura completa, transmissão ao vivo e presença dos principais nomes da nova geração do surfe brasileiro. A última vez que o Espírito Santo recebeu uma etapa nacional de grande porte foi em 2022, também em Regência, consolidando o pico como referência no cenário competitivo.

Com previsão de novas ondulações nas próximas semanas, os surfistas seguem atentos ao mapa de swell, enquanto a comunidade local se organiza para receber mais uma grande competição nacional com a hospitalidade e a vibe que são marcas registradas de Regência.

