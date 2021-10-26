Regata Volta à Ilha é retomada em comemoração aos 200 anos da Independência

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A organização da Copa Mitsubishi inova na última etapa e retoma a tradição de uma regata Volta à Ilhabela completa no dia 20 de novembro e regatas barla-sota em 27 e 28 de novembro.

A primeira edição da Regata Volta à Ilhabela – Sir Peter Blake, aconteceu no ano de 2000, quando as equipes fizeram uma regata no entorno completo da Ilha. Ou seja, largavam e chegavam exatamente no mesmo ponto. Em anos seguintes, em razão das características da flotilha, o percurso variava, geralmente com a largada no norte do Canal de São Sebastião e chegada no sul.

A Volta à Ilha que acontece no próximo dia 20/11 retoma a tradição de uma volta completa à Ilha de São Sebastião, carinhosamente chamada de Ilhabela, e também marca o início das comemorações dos 200 anos da Independência, pela Marinha do Brasil, que participará da regata com embarcações da Escola Naval.

Assim, o primeiro final de semana da próxima etapa reserva os desafios de uma regata de percurso longo, que será realizada no sábado. Com a previsão de uma regata longa, não haverá outras regatas no domingo, dia do merecido descanso das equipes.

Desta forma a decisão do campeonato 2021 ficará para as regatas barla-sota que serão realizadas nos dias 27 e 28 de novembro.

E este último final de semana da Copa Mitsubishi será de muita festa e confraternização. Após as regatas de sábado, Rock’n’Roll e uma canoa de cerveja caprichada vai reunir as equipes no Yacht Club de Ilhabela.