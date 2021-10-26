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Regata Volta à Ilha é retomada em comemoração aos 200 anos da Independência

Evento será em Ilhabela (SP) no fim de novembro e é a última etapa da Copa Mitsubishi...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 09:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 09:14
Crédito: Divulgação
A organização da Copa Mitsubishi inova na última etapa e retoma a tradição de uma regata Volta à Ilhabela completa no dia 20 de novembro e regatas barla-sota em 27 e 28 de novembro.
A primeira edição da Regata Volta à Ilhabela – Sir Peter Blake, aconteceu no ano de 2000, quando as equipes fizeram uma regata no entorno completo da Ilha. Ou seja, largavam e chegavam exatamente no mesmo ponto. Em anos seguintes, em razão das características da flotilha, o percurso variava, geralmente com a largada no norte do Canal de São Sebastião e chegada no sul.
A Volta à Ilha que acontece no próximo dia 20/11 retoma a tradição de uma volta completa à Ilha de São Sebastião, carinhosamente chamada de Ilhabela, e também marca o início das comemorações dos 200 anos da Independência, pela Marinha do Brasil, que participará da regata com embarcações da Escola Naval.
Assim, o primeiro final de semana da próxima etapa reserva os desafios de uma regata de percurso longo, que será realizada no sábado. Com a previsão de uma regata longa, não haverá outras regatas no domingo, dia do merecido descanso das equipes.
Desta forma a decisão do campeonato 2021 ficará para as regatas barla-sota que serão realizadas nos dias 27 e 28 de novembro.
E este último final de semana da Copa Mitsubishi será de muita festa e confraternização. Após as regatas de sábado, Rock’n’Roll e uma canoa de cerveja caprichada vai reunir as equipes no Yacht Club de Ilhabela.
E o domingo, 28 de novembro, vai revelar os vencedores da etapa e também do acumulado de 2022, que receberão suas medalhas e completarão a mandala comemorativa desta edição especial da Copa Mitsubishi.

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