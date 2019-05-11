Árbitro morre após passar mal durante jogo de futsal em São Paulo

Vítima tinha 44 anos e morava na cidade de Jaboticabal Crédito: Divulgação/Facebook/Maicon Reis

árbitro Isildo Fabiano Bianchi da Silva morreu na noite desta sexta-feira (10), aos 44 anos de idade, após passar mal durante o confronto entre Intelli/São Carlos e Taubaté, pela Copa Paulista de Futsal . O juiz teve um mal súbito , caiu em quadra e foi atendido pelos médicos dos clubes.

De acordo com nota publicada pelo Intelli/São Carlos, Isildo se sentiu mal perto dos três minutos de partida. Após o primeiro atendimento em quadra, o árbitro foi levado de ambulância a um hospital próximo e não resistiu.

A partida, que ocorria no municipal de esportes Milton Olaio Filho, estava empatada por 0 a 0. Por todas as circunstâncias do ocorrido, a Liga Paulista de Futsal decidiu adiar o confronto, mas ainda não definiu a nova data.

Em suas redes sociais , a Liga Paulista de Futsal e Intelli/Unicep/São Carlos lamentaram a morte do árbitro e desejaram força aos familiares e amigos de Isildo.

"A LPF se solidariza aos amigos e familiares e agradece imensamente todo empenho da equipe médica, bem como a solidariedade das duas equipes (Intelli/Unicep/São Carlos e Taubaté), e em especial ao Secretario de Esportes de São Carlos, Edson Ferraz, que presente, não mediu esforços em prol do necessário, amplo e imediato atendimento para com o oficial", escreveu a entidade.

"Neste momento difícil, a Intelli/Unicep/São Carlos deseja o conforto no coração dos familiares. Luto", escreveu a equipe de São Carlos.