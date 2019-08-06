Aventura

Rally dos Sertões: casal capixaba vai em busca do bicampeonato

Campeões em 2018, Kleber Santana e Fernanda Tonani querem repetir a dose, mas agora em uma categoria mais difícil

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 23:18 - Atualizado há 6 anos

O casal capixaba foi campeão em 2018 e espera repetir o feito em 2019 Crédito: Tiago Giordani/Rally dos Sertões

Ser campeão é bom, mas manter o título é ainda mais difícil. Esse é o desafio que move o casal Kleber Santana e Fernanda Tonani, que a partir do próximo dia 24 defenderá a conquista no Rally dos Sertões, porém com um grau de dificuldade a mais. Desta vez a dupla vai percorrer os quase 5 mil quilômetros de percurso na categoria Graduado Regularidade, diferentemente da Turismo, onde triunfaram em 2018.

Empolgada e preparada para a competição, a anestesista e navegadora Fernanda explica que as diferenças entre as categorias e o que ela e o marido esperam encontrar pela frente.

Fernanda e Kleber vão encarar o Sertões novamente, desta vez em uma categoria mais difícil Crédito: Arquivo pessoal

"Basicamente é muito mais difícil, é um rally de precisão. A organização estipula um trajeto e a dupla que mantiver a maior regularidade ao longo do percurso sai vencedora. Só que agora estamos um nível acima, a velocidade é maior, portanto fica mais difícil cumprir com o estipulado. Para ter uma maior noção da dificuldade, só estamos abaixo da categoria principal”.

Para superar os oito dias de competições, passando por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e por fim Ceará, o casal guiará uma Pajero Full 3D, equipada e preparada para suportar as muitas adversidades. "A prova por si só já é muito complicada, mas a edição desse está ainda mais difícil, são quase mil quilômetros a mais e um percurso desafiador. O trecho do Jalapão (Tocantins) é especialmente complicado. O terreno é arenoso, similar a um deserto e as chances de atolar são grandes. Mas isso também motiva demais. É viciante", explica.

O casal capixaba terá que competir com outras oito duplas na categoria e nem mesmo a pouca experiência nesse universo é capaz de minar a expectativa que carregam para a maior prova de regularidade do mundo. "É até engraçado, pois nosso primeiro rally foi no dia 20 de novembro de 2016. São pouco mais de dois anos nesse mundo e já faturamos o Sertões em 2018. perto de outras duplas, somos novatos, mas compensamos a pouca experiência com muita competitividade", garante a navegadora Fernanda.

O Rally do Sertões é a maior prova da categoria do Brasil. A edição deste ano terá 4744 quilômetros divididos em oito etapas. A primeira será em Campo Grande (MS), e a chegada acontecerá na cidade de Aquiraz, no Ceará.

POEIRA E INSPIRAÇÃO

Não basta vencer em 2018, tem que servir de inspiração para os amigos. O casal Kleber e Fernanda incentivaram os amigos Rodrigo e Rafaella Foletto a competirem na maior prova de off road do Brasil e uma das mais importantes do mundo. Contando os dias para competir, Rodrigo, que será o piloto d dupla, conta como está a ansiedade para debutar no Rally dos Sertões ao lado da esposa.

Fernanda e o marido Rodrigo vão competir no Sertões pela primeira vez Crédito: Arquivo pessoal

“A gente está acostumado a competir em provas menores em Minas Gerais, pois aqui no Estado não há muitas opções, mas agora o desafio é diferente. Estamos dando um passo grande, então dá aquela vontade de começar logo”, contou o médico. Rodrigo explicou que ele e Rafaela começaram a competir em 2017 e enxergam no casal de amigos um referencial.

“Nossa meta é passar por todas as etapas e concluir a prova, sem acidentes. O Kleber e a Fernanda são nossas referências, mas vamos com a expectativa de chegar até o final. O que vier a mais já será lucro”, analisou.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta