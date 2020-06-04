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Raia da Semana de Vela de Ilhabela já começa a receber as baleias

O evento deste ano foi adiado e não será realizado pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI) em função da COVID-19...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 01:32

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 01:32

Crédito: Divulgação
O local das regatas da Semana Internacional de Vela de Ilhabela já começa a receber as baleias jubartes, que migram rumo ao Nordeste em busca de reprodução e temperaturas mais altas. Quatro animais foram flagrados entre domingo e segunda-feira. O projeto Baleia à Vista já avistou nove em 2020.
A passagem das baleias coincide desde 2016 com a realização das regatas, que reúnem em média 130 barcos no Canal de Sebastião. O evento deste ano foi adiado e não será realizado pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI) em função da COVID-19.
Julio Cardoso, diretor de meio ambiente do YCI e integrante do comitê organizador da Semana de Vela de Ilhabela, faz o registro dos animais e espera que os resultados aumentem nos próximos dias.
O recorde de aparição ocorreu em 2019 com 350 registros.
- As baleias jubartes já estão passando pela nossa raia! Mesmo durante a quarentena conseguimos fazer os avistamentos. Não tem coronavírus pra elas! Infelizmente tivemos que adiar as regatas, pois não tinha condição. Mas quem puder velejar pela região quando liberar, vai ver um mar cada vez mais limpo e com mais baleias. Com menos presença do homem na água, a gente vê menos lixo - disse Julio.
Os registros de Júlio Cardoso, fundador do Projeto Baleia à Vista, têm o objetivo de monitorar as informações sobre as espécies de baleias e golfinhos que navegam na região de São Sebastião e Ilhabela.
Os representantes da Semana Internacional de Vela de Ilhabela já trabalham no planejamento das ações da próxima edição em 2021, que terá sua abertura esportiva oficial com o Desfile dos Barcos e a regata de longo percurso Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil.E MAIS:Nadal teme por mais lesões com calendário apertadoGauff responde Federer por mais ações contra racismoHóquei na grama terá plataforma digital global para os fãs do esporteEspecialista revela procura ‘cada vez maior’ dos atletas de alto rendimento pela telemedicina; saiba mais E MAIS:

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