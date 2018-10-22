Quenianos dominam e vencem corrida em Vitória

Quenianos venceram a corrida em Vitória Crédito: Bruno Lopes

A chuva fina ajudou a refrescar os mil competidores, que foram para rua correr na manhã deste domingo (21). O clima ameno foi ideal para os quenianos Emily Chepkeimoi Arusio, 19 anos, e Geofry Toroitich Kipchumba, 18 anos, que dominaram e venceram com folga a 14ª Corrida Faesa. Foram 9 km de percurso, do Centro de Vitória até a Praia de Camburi.





Primeira colocada na categoria Open Feminino, Emily Chepkeimoi Arusio, 19 anos, completou a prova com 31min04, enquanto Geofry Toroitich Kipchumba, 18 anos, fez o percurso com o tempo de 26min27 e venceu na categoria Open Masculino.

O percurso é muito bom, bem plano e o clima ajudou. Eu me senti bem em toda a corrida, afirmou após a vitória o queniano.

Geofry e Emily fazem parte da equipe Luasa Sport, de Taubaté-SP, e comemoram a segunda vitória seguida no Espírito Santo. No domingo (14), eles correram e venceram a Maratona Caixa ES, na categoria Meia Maratona. No último mês, o atleta Geofry também conquistou o terceiro lugar na 29ª Dez Milhas Garoto. Dentro de alguns dias, os atletas retornam para o Quênia com vários prêmios, depois de três meses participando das competições mais importantes do país.

Movimento Outubro Rosa





A corrida aderiu ao movimento Outubro Rosa, promovido pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), um ato popular comemorado em todo o mundo e que tem como foco principal a prevenção e detecção do câncer de mama.





A intenção é destacar a importância da mobilização social e conscientização da prevenção da doença. O desafio é sensibilizar a população de que é possível evitar grande parte dos tumores, com mudanças no estilo de vida e ainda alertar que, com detecção precoce e o tratamento correto, mais de 90% dos cânceres tem cura.

Categoria Open Masculino

1º - Geofry Toroitich Kipchumba (26min27)

2º - Valdir Sergio DE OLIVEIRA (26min57)

3º - Alequessandro Paula Da Silva (27min44)

4º - Jonilson Pinto Prates (28m22s)

5º - Marcos Dos Santos Paranhos (28min22)

Categoria Open Feminino

1º - Emily Chepkemoi Arusio (31min04)

2º - Fabricia Martins Amaral (35min26)

3º - Carolina Henrique Sardinha Silva (35min27)

4º - Maria José Alves (36min48)