Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
9 km

Quenianos dominam e vencem corrida em Vitória

Os jovens Geofry e Emily são atletas da mesma equipe e venceram neste domingo as categorias Open Masculino e Feminino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 00:55

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 00:55

Quenianos venceram a corrida em Vitória Crédito: Bruno Lopes
A chuva fina ajudou a refrescar os mil competidores, que foram para rua correr na manhã deste domingo (21). O clima ameno foi ideal para os quenianos Emily Chepkeimoi Arusio, 19 anos, e Geofry Toroitich Kipchumba, 18 anos, que dominaram e venceram com folga a 14ª Corrida Faesa. Foram 9 km de percurso, do Centro de Vitória até a Praia de Camburi.
 
Primeira colocada na categoria Open Feminino, Emily Chepkeimoi Arusio, 19 anos, completou a prova com 31min04, enquanto Geofry Toroitich Kipchumba, 18 anos, fez o percurso com o tempo de 26min27 e venceu na categoria Open Masculino.
O percurso é muito bom, bem plano e o clima ajudou. Eu me senti bem em toda a corrida, afirmou após a vitória o queniano.
Geofry e Emily fazem parte da equipe Luasa Sport, de Taubaté-SP, e comemoram a segunda vitória seguida no Espírito Santo. No domingo (14), eles correram e venceram a Maratona Caixa ES, na categoria Meia Maratona. No último mês, o atleta Geofry também conquistou o terceiro lugar na 29ª Dez Milhas Garoto. Dentro de alguns dias, os atletas retornam para o Quênia com vários prêmios, depois de três meses participando das competições mais importantes do país.
Movimento Outubro Rosa
 
A corrida aderiu ao movimento Outubro Rosa, promovido pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), um ato popular comemorado em todo o mundo e que tem como foco principal a prevenção e detecção do câncer de mama.
 
A intenção é destacar a importância da mobilização social e conscientização da prevenção da doença. O desafio é sensibilizar a população de que é possível evitar grande parte dos tumores, com mudanças no estilo de vida e ainda alertar que, com detecção precoce e o tratamento correto, mais de 90% dos cânceres tem cura.
Categoria Open Masculino
1º - Geofry Toroitich Kipchumba (26min27)
2º - Valdir Sergio DE OLIVEIRA (26min57)
3º - Alequessandro Paula Da Silva (27min44)
4º - Jonilson Pinto Prates (28m22s)
5º - Marcos Dos Santos Paranhos (28min22)
Categoria Open Feminino
1º - Emily Chepkemoi Arusio (31min04)
2º - Fabricia Martins Amaral (35min26)
3º - Carolina Henrique Sardinha Silva (35min27)
4º - Maria José Alves (36min48)
5º - Eliane Dos Santos João (37min27)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados