Publicitária é pedida em casamento durante corrida de rua

Pedido de casamento aconteceu no final da corrida Dez Milhas Garoto Crédito: Reprodução / TV Gazeta / Roberto Pratti

Durante a corrida Dez Milhas Garoto, a publicitária Jade Musso, 25, foi surpreendida com um pedido de casamento de seu até então namorado Talles Cicilioti, 28. Os dois se conheceram por conta das corridas e o evento que ocorreu neste domingo (2) é uma tradição do casal triatleta.

"Foi a corrida que uniu a gente", disse. Jade contou que Talles completou a corrida e retornou para acompanha-la até a chegada. Ela estava correndo com a sogra e a cunhada. Os pais dela estavam na arquibancada, como de costume, e seus amigos estavam escondidos. Quando eles chegaram ao final trajeto, Talles fez o pedido e todo mundo apareceu em uma grande surpresa.

O casal se formou em torno do triátlon e estão juntos a quase um ano se apoiando em treinos e desafios. A noiva contou que se um dos dois vai correr um desafio muito longo o outro deixa de participar para ficar no apoio técnico.

"A ficha não caiu ainda", disse a publicitária. De acordo com ela, eles planejavam se casar, mas o pedido foi completamente inusitado. Ela ainda contou à equipe de reportagem que outra surpresa a aguardava quando chegou em casa. Familiares e amigos se reuniram na área de lazer do prédio para comemorar.