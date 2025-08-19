Em outubro

Prova noturna leva corredores para dentro do Aeroporto de Vitória

No dia da corrida, os participantes passam pelo raio-x, acessam a sala de embarque e seguem para a pista do pátio das aeronaves, em meio às operações de pouso e decolagem

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:08

Atletas vão percorrer 3k, 5k e 10k dentro do aeroporto no dia 25 de outubro, com largada às 20h Crédito: Night Run Vitória/Divulgação

Correr na área de um aeroporto não é algo comum, mas em outubro os capixabas terão essa experiência. Estão abertas as inscrições para a Night Run Vitoria Airport, que será realizada no Aeroporto de Vitória, no dia 25, a partir das 20h. A prova traz percursos de 3 km, novidade desta edição, além das tradicionais distâncias de 5 km e 10 km.

As inscrições estão disponíveis no site, com a opção de adquirir uma lanterna de cabeça para auxiliar na iluminação do trajeto.

A experiência promete ser diferente desde a retirada dos kits, feita nos balcões de check-in, até a linha de chegada. No dia da corrida, os participantes passam pelo raio-x, acessam a sala de embarque e seguem para a pista do pátio das aeronaves, em meio às operações de pouso e decolagem. Após cruzar a linha de chegada, a entrega das medalhas será na esteira de bagagens, simulando o desembarque de um voo.

“Desde a retirada do kit até o momento em que o atleta pisa na pista, tudo é pensado para que ele se sinta embarcando em uma jornada única. É uma corrida que simula uma viagem, só que com tênis nos pés e adrenalina no coração”, explica Bernardo Ramos, da Pace Eventos, organizadora da competição.

A prova terá categorias geral (masculino e feminino) e PCD/andantes, que contam com 50% de desconto mediante envio de laudo médico. A idade mínima é de 13 anos para os 3 km, 15 anos para os 5 km e 18 anos para os 10 km.

Kit atleta

O kit inclui camiseta, sacola personalizada, número de peito e chip descartável de cronometragem. A entrega será nos dias 24 de outubro (10h às 20h) e 25 de outubro (9h às 13h), no balcão de check-in do aeroporto. A orientação é que os atletas cheguem com 90 minutos de antecedência no dia da corrida.

Premiação

Todos os participantes que concluírem os percursos recebem medalha de participação. Além disso, haverá troféus para os cinco primeiros colocados das categorias geral e PCDs nos 5k e 10k, e premiação por faixa etária do 1º ao 3º lugar. No percurso de 3k, os três primeiros colocados também levam troféus.

Serviço

Corrida noturna no Aeroporto de Vitória

Local: pista de corrida dentro do Aeroporto de Vitória (entrada pela área de embarque)



Data: 25 de outubro (sábado)



Largada: a partir das 20h



Inscrições: [Ticket Sports](www.ticketsports.com.br/e/-corrida-night-run-vitria-airport-73525)



Retirada de kit: 24/10 (10h às 20h) e 25/10 (9h às 13h), no balcão de check-in do Aeroporto



