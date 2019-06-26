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Classe Optimist

Promessa da vela capixaba disputa o Campeonato Europeu na França

Miguel Machado, de apenas 13 anos, é velejador do iate Clube e vai em busca do título da competição internacional

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 21:00

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 jun 2019 às 21:00
A pouca idade não traduz o tamanho do talento do jovem velejador do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), Miguel Machado, de apenas 13 anos. O atleta, que integra a seleção brasileira de vela da classe Optimist, disputa deste a segunda-feira (24), o Campeonato Europeu de Vela da Classe Optimist. A competição acontece até o dia 29 de junho. 
O jovem velejador do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), Miguel Machado, de apenas 13 anos, integra a seleção brasileira de vela da classe Optimist Crédito: Italo Spagnol/Divulgação
A vaga para mais uma competição internacional, terceira do atleta, foi garantida em seu “quintal de casa”: nos mares de Vitória, durante a seletiva de vela, realizada entre os dias 17 a 23 de fevereiro. “Poder ter competido em casa foi muito bom. Apesar do pouco vento nos dias de seletiva, a competição foi muito concorrida, mas garanti a vaga pro Europeu que começa no próximo sábado”, disse o velejador Miguel Machado.
O velejador divide a rotina dos estudos com os treinamentos aos finais de semana, além de uma rotina de acompanhamento com nutricionista, preparador físico, psicóloga do esporte, e tudo com supervisão dos pais Renato e Flávia Machado. “Acompanhamos de perto o Miguel, damos todo o suporte necessário que ele precisa. Incentivamos a prática do esporte pois acreditamos ser uma preparação para a vida, com vitórias, derrotas, desafios, superação e frustrações”, ressalta a mãe do velejador, Flavia Machado. 
Miguelito, como é chamado carinhosamente pelos velejadores do Iate Clube, terá pela frente um grande desafio: o Campeonato Europeu. A competição reúne atletas de diversos países e é de alto nível técnico. “O nível técnico do Europeu é muito alto, tem ótimos velejadores, mas me preparei e espero poder fazer uma boa competição. Estou na torcida para que o vento entre”, disse Miguel.
Para o Comodoro do ICES, Carlos Moschen, ter um representante do Clube em uma competição internacional é muito gratificante. “É um privilégio para o ICES ver o desenvolvimento e evolução dos nossos jovens velejadores. Ter o Miguel como representante do Clube em uma competição de alto nível como é o Campeonato Europeu, é gratificante e motivo de muita alegria para os velejadores capixabas. Todos estamos na torcida para que o nosso Miguelito faça uma boa competição”, ressaltou.

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