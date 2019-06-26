Promessa da vela capixaba disputa o Campeonato Europeu na França

vela da classe Optimist, disputa deste a segunda-feira (24), o Campeonato Europeu de Vela da Classe Optimist. A competição acontece até o dia 29 de junho. A pouca idade não traduz o tamanho do talento do jovem velejador do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), Miguel Machado, de apenas 13 anos. O atleta, que integra a seleção brasileira deda classe Optimist, disputa deste a segunda-feira (24), o Campeonato Europeu de Vela da Classe Optimist. A competição acontece até o dia 29 de junho.

O jovem velejador do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), Miguel Machado, de apenas 13 anos, integra a seleção brasileira de vela da classe Optimist Crédito: Italo Spagnol/Divulgação

A vaga para mais uma competição internacional, terceira do atleta, foi garantida em seu “quintal de casa”: nos mares de Vitória, durante a seletiva de vela, realizada entre os dias 17 a 23 de fevereiro. “Poder ter competido em casa foi muito bom. Apesar do pouco vento nos dias de seletiva, a competição foi muito concorrida, mas garanti a vaga pro Europeu que começa no próximo sábado”, disse o velejador Miguel Machado.

O velejador divide a rotina dos estudos com os treinamentos aos finais de semana, além de uma rotina de acompanhamento com nutricionista, preparador físico, psicóloga do esporte, e tudo com supervisão dos pais Renato e Flávia Machado. “Acompanhamos de perto o Miguel, damos todo o suporte necessário que ele precisa. Incentivamos a prática do esporte pois acreditamos ser uma preparação para a vida, com vitórias, derrotas, desafios, superação e frustrações”, ressalta a mãe do velejador, Flavia Machado.

Miguelito, como é chamado carinhosamente pelos velejadores do Iate Clube, terá pela frente um grande desafio: o Campeonato Europeu. A competição reúne atletas de diversos países e é de alto nível técnico. “O nível técnico do Europeu é muito alto, tem ótimos velejadores, mas me preparei e espero poder fazer uma boa competição. Estou na torcida para que o vento entre”, disse Miguel.