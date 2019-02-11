Projeto original do CT não tinha espaço para setor com contêineres

Incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixa dez mortos Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Com base no comparativo de duas imagens do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, do Flamengo, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, onde o clube montou os contêineres para alojar 36 garotos das categorias inferiores, é possível constatar que o projeto original do CT não tinha espaço para aquele setor onde os meninos moravam. A maquete do Ninho, divulgada antes mesmo dele ser inaugurado, mostrava um jardim e um estacionamento bem cuidado para receber os convidados do Flamengo, profissional de outras áreas e parceiros do clube.

Na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Melo, quando o Ninho foi idealizado e entregue, uma vez que a atual administração assumiu em 1º de janeiro, como ela mesma ressaltou neste fim de semana, não havia alojamento em contêineres naquele setor. No dia no incêndio, sexta-feira, havia 24 meninos dormindo no local, dez morreram queimados e três precisaram de socorros médicos. Nas imagens mostradas do incêndio, ainda com os contêineres em chama, dava para ver as passagens impedidas na frente da porta do alojamento, com objetos que mais pareciam estar em um depósito de entulhos. A aparência antes do incêndio era mesmo essa.