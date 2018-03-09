Nada, pedala e corre

Primeira etapa do Estadual de Triatlo promete emoções no domingo

A prova principal, que acontece em Camburi, terá 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Março de 2018 às 15:33

A primeira etapa do Campeonato Estadual de Triatlo acontece neste domingo (11), na Avenida Norte Sul, no final da Praia de Camburi. Muitos atletas já estão inscritos para a disputa que envolve natação, ciclismo e corrida. Estarão em disputa as categorias infantil, iniciante e principal/revezamento, com diferentes percursos.
A prova principal/revezamento terá 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. Já na iniciante serão 375m de natação, 10km de ciclismo e 2,5km de corrida. Na categoria infantil, nossos pequenos atletas vão nadar 3000 metros, pedalar 4 km e correr 800 metros.
Carolina Sardinha e Felipe Annunciato vão disputar a primeira etapa, neste domingo Crédito: Pauta Livre/Divulgação
Grandes nomes do Triathlon capixaba marcarão presença nesta primeira etapa: Felipe Annunciato e Carolina Sardinha tornarão as disputas ainda mais acirradas e emocionantes.
De volta às competições aqui no Estado, Lila Tavares já começou o ano com uma grande vitória no Campeonato Estadual de Aquatlo, onde se tornou campeã capixaba na prova única, que aconteceu no dia 18 de fevereiro, na Bacutia em Guarapari. Na sequência, fez bonito no dia 04 e foi vice-campeã no Brasília Triathlon Endurance. 
Primeira etapa do Estadual de Triatlo
Data: domingo (11)
Local: Avenida Norte Sul, em frente ao Hotel Canto do Sol
Cronograma de horários:
7h  Largada da Categoria Infantil
07h40  Largada da Categoria Iniciante
09h  Largada da categoria Principal/Revezamento
 

