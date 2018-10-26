Presente de aniversário: Lili se garante nas oitavas do Brasileiro

A capixaba Lili e a catarinense Josi Crédito: CBV/Divulgação

Dever bem cumprido, com doses extras de emoção. Na arena montada nas areias da Praia da Costa, a capixaba Lili e a parceira catarinense Josi se classificaram para as oitavas de final do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. Um presente de aniversário antecipado para a jogadora, que hoje completa 31 anos, e para a mamãe, que assopra as velinhas amanhã. Agora a dupla enfrenta Amanda/Verena (CE), hoje às 11h20.

Ainda pela manhã e já debaixo de chuva, venceram Lucilia e Alana (SP/RN) por 2 sets a 0 (21/12 e 21/11), em uma partida quase que irretocável. Já diante de Vivian e Vitória (PA/RJ), alguns erros custaram um set, mas não a vitória. Triunfo de Lili e Josi por 2 sets a 1 (20/22, 21/13 e 15/9).

A gente jogou muito bem o primeiro jogo. No segundo jogo, o primeiro set não foi tão bom, mas tivemos a cabeça tranquila e o tie-break foi o resumo do que fizemos no dia todo: a gente se ajudando, sem lamentar o erro, mas valorizando o acerto. Desde o primeiro até o último ponto estávamos de mãos dadas Lili Maestrini

Campeã este ano nas etapas do Mundial de Nanton e Nanquim, na China, Lili sequer se lembra do último aniversário que esteve ao lado de toda a família. Além de conseguir passar a data especial em casa, a jogadora ainda espera relembrar a sensação de ser campeã no Espírito Santo.

A última vez que fui campeã aqui foi em 2013. É bom jogar em casa, uma energia boa. Sempre entro para dar o meu 100% e com um sorrisão no rosto, que é minha marca (risos). Um pódio aqui me deixaria feliz, disse ela, que este ano ainda jogou em países como Portugal, Estados Unidos, República Tcheca e Polônia.

Caçulinha

Estreante em uma etapa do Circuito Brasileiro Open, a jovem Thâmela Coradello, ao lado da paranaense Ingridh, avançou na competição.

Thâmela Coradello sobe na rede para atacar Crédito: CBV/Divulgação

Logo de cara, uma pedreira: enfrentou as atuais campeãs Carol Solberg e Maria Elisa (RJ/PE). Derrota por 2 sets a 0 (13/21 e 11/21). No segundo jogo, vitória diante de Bárbara e Flávia (RJ) por 2 sets a 1 (18/21, 21/14 e 15/12). Na repescagem elas passaram por Lucilia/Alana (SP/RN) por 2 sets a 0.