Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025 vai homenagear 46 atletas

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:59
A grande noite de consagração se aproxima! O Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025 foi lançado oficialmente na manhã desta sexta-feira (24). Uma iniciativa do Governo do Estado, o evento foi realizado no auditório da Sesport, em Vitória, e contou com com a presença de federações esportivas, jornalistas e autoridades do esporte no Espírito Santo.
A noite da premiação está marcada para o dia 18 de dezembro, no cerimonial Le Buffet Master, em Vitória. O prêmio homenageia atletas e paratletas que elevaram o nome do Espírito Santo em competições estaduais, nacionais e internacionais ao longo do ano. Ao todo, 46 atletas serão premiados, representando mais de 44 modalidades esportivas.
O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, ressalta que o prêmio é mais do que um reconhecimento: é o reflexo de uma política pública consolidada em favor do esporte capixaba.
“Temos trabalhado por políticas públicas que valorizam o esporte em todas as suas dimensões. Cada investimento tem um propósito claro: oferecer oportunidades e garantir que nossos atletas evoluam e representem o Espírito Santo com orgulho. O Melhores do Esporte é a expressão mais simbólica desse compromisso. É o reconhecimento da dedicação de cada atleta e dos investimentos feitos pelo Governo do Estado, que têm feito o esporte acontecer”, destaca Nunes.
O processo de seleção dos premiados acontece em três fases que envolvem as federações esportivas, especialistas e o público capixaba.
Na primeira etapa, federações e associações esportivas do Espírito Santo - que participam de programas da Sesport como Voe Atleta, Bolsa Atleta, LIEC ou por meio de Chamamentos Públicos - poderão indicar até três atletas ou paratletas por modalidade. As indicações devem ser enviadas até 6 de novembro de 2025.
Em seguida, entre 10 e 12 de novembro, entra em ação o júri especializado, formado por 15 integrantes, entre jornalistas esportivos, representantes da Sesport e especialistas em diferentes modalidades. Entre eles estão Filipe Souza, editor e colunista de A Gazeta, e Sidney Novo, editor do ge.globo/es. O grupo selecionará os melhores atletas e paratletas de cada modalidade e indicará os três nomes que concorrerão ao título de Atleta do Ano e Paratleta do Ano.
A última etapa é aberta ao público: entre 18 de novembro e 8 de dezembro, os capixabas poderão votar online em seus atletas favoritos. Os mais votados em cada categoria receberão o Troféu Melhores do Esporte 2025, sendo revelados oficialmente durante a cerimônia. O link será disponibilizado em breve.
A seleção dos indicados e vencedores leva em conta desempenho esportivo em competições oficiais, representatividade regional e nacional, conduta e ética esportiva, comprometimento com programas da Sesport e contribuição para o desenvolvimento do esporte capixaba.
