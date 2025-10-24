Premiação

Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025 vai homenagear 46 atletas

Com votação popular, júri especializado e mais de 44 modalidades representadas, a premiação reconhece o desempenho dos atletas que se destacaram ao longo do ano

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:59

Prêmio Melhores do Esporte 2025 vai premiar 46 atletas Crédito: Melhores do Esporte / Divulgação

A grande noite de consagração se aproxima! O Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025 foi lançado oficialmente na manhã desta sexta-feira (24). Uma iniciativa do Governo do Estado, o evento foi realizado no auditório da Sesport, em Vitória, e contou com com a presença de federações esportivas, jornalistas e autoridades do esporte no Espírito Santo.

A noite da premiação está marcada para o dia 18 de dezembro, no cerimonial Le Buffet Master, em Vitória. O prêmio homenageia atletas e paratletas que elevaram o nome do Espírito Santo em competições estaduais, nacionais e internacionais ao longo do ano. Ao todo, 46 atletas serão premiados, representando mais de 44 modalidades esportivas.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, ressalta que o prêmio é mais do que um reconhecimento: é o reflexo de uma política pública consolidada em favor do esporte capixaba.

“Temos trabalhado por políticas públicas que valorizam o esporte em todas as suas dimensões. Cada investimento tem um propósito claro: oferecer oportunidades e garantir que nossos atletas evoluam e representem o Espírito Santo com orgulho. O Melhores do Esporte é a expressão mais simbólica desse compromisso. É o reconhecimento da dedicação de cada atleta e dos investimentos feitos pelo Governo do Estado, que têm feito o esporte acontecer”, destaca Nunes.

Premiação em três etapas

O processo de seleção dos premiados acontece em três fases que envolvem as federações esportivas, especialistas e o público capixaba.

Na primeira etapa, federações e associações esportivas do Espírito Santo - que participam de programas da Sesport como Voe Atleta, Bolsa Atleta, LIEC ou por meio de Chamamentos Públicos - poderão indicar até três atletas ou paratletas por modalidade. As indicações devem ser enviadas até 6 de novembro de 2025.

Em seguida, entre 10 e 12 de novembro, entra em ação o júri especializado, formado por 15 integrantes, entre jornalistas esportivos, representantes da Sesport e especialistas em diferentes modalidades. Entre eles estão Filipe Souza, editor e colunista de A Gazeta, e Sidney Novo, editor do ge.globo/es. O grupo selecionará os melhores atletas e paratletas de cada modalidade e indicará os três nomes que concorrerão ao título de Atleta do Ano e Paratleta do Ano.

A última etapa é aberta ao público: entre 18 de novembro e 8 de dezembro, os capixabas poderão votar online em seus atletas favoritos. Os mais votados em cada categoria receberão o Troféu Melhores do Esporte 2025, sendo revelados oficialmente durante a cerimônia. O link será disponibilizado em breve.

A seleção dos indicados e vencedores leva em conta desempenho esportivo em competições oficiais, representatividade regional e nacional, conduta e ética esportiva, comprometimento com programas da Sesport e contribuição para o desenvolvimento do esporte capixaba.

Categorias

Atleta do ano

Paratleta do ano

Atletismo

Basquete

Basquete em cadeira de rodas

Beach Soccer

Beach Tennis

Bodyboarding

Boxe

Brazilian Grappling

Canoa Havaiana

Ciclismo

Fisiculturismo

Full Contact

Futsal

Ginástica Rítmica

Handebol

Jiu-Jítsu

Judô

Karatê

Kickboxing

Motociclismo

Muay Thai

Natação

Natação Paralímpica

Paraciclismo

Paratriatlo

Parajiu-Jítsu

Pesca

Remo

Remo Adaptado

Remo de Praia

Rugby em cadeira de rodas

Surfe

Taekwondo

Tênis de Mesa

Tênis em cadeira de rodas

Tiro com Arco

Tiro com Arco Paralímpico

Triatlo

Vela

Vôlei de Praia

Vôlei Sentado

Vôo Livre

Wrestling

