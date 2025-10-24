Home
Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025 vai homenagear 46 atletas

Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025 vai homenagear 46 atletas

Com votação popular, júri especializado e mais de 44 modalidades representadas, a premiação reconhece o desempenho dos atletas que se destacaram ao longo do ano

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:59

A grande noite de consagração se aproxima! O Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025 foi lançado oficialmente na manhã desta sexta-feira (24). Uma iniciativa do Governo do Estado, o evento foi realizado no auditório da Sesport, em Vitória, e contou com com a presença de federações esportivas, jornalistas e autoridades do esporte no Espírito Santo.

A noite da premiação está marcada para o dia 18 de dezembro, no cerimonial Le Buffet Master, em Vitória. O prêmio homenageia atletas e paratletas que elevaram o nome do Espírito Santo em competições estaduais, nacionais e internacionais ao longo do ano. Ao todo, 46 atletas serão premiados, representando mais de 44 modalidades esportivas.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, ressalta que o prêmio é mais do que um reconhecimento: é o reflexo de uma política pública consolidada em favor do esporte capixaba.

“Temos trabalhado por políticas públicas que valorizam o esporte em todas as suas dimensões. Cada investimento tem um propósito claro: oferecer oportunidades e garantir que nossos atletas evoluam e representem o Espírito Santo com orgulho. O Melhores do Esporte é a expressão mais simbólica desse compromisso. É o reconhecimento da dedicação de cada atleta e dos investimentos feitos pelo Governo do Estado, que têm feito o esporte acontecer”, destaca Nunes. 

Premiação em três etapas

O processo de seleção dos premiados acontece em três fases que envolvem as federações esportivas, especialistas e o público capixaba.

Na primeira etapa, federações e associações esportivas do Espírito Santo - que participam de programas da Sesport como Voe Atleta, Bolsa Atleta, LIEC ou por meio de Chamamentos Públicos - poderão indicar até três atletas ou paratletas por modalidade. As indicações devem ser enviadas até 6 de novembro de 2025.

Em seguida, entre 10 e 12 de novembro, entra em ação o júri especializado, formado por 15 integrantes, entre jornalistas esportivos, representantes da Sesport e especialistas em diferentes modalidades. Entre eles estão Filipe Souza, editor e colunista de A Gazeta, e Sidney Novo, editor do ge.globo/es. O grupo selecionará os melhores atletas e paratletas de cada modalidade e indicará os três nomes que concorrerão ao título de Atleta do Ano e Paratleta do Ano.

A última etapa é aberta ao público: entre 18 de novembro e 8 de dezembro, os capixabas poderão votar online em seus atletas favoritos. Os mais votados em cada categoria receberão o Troféu Melhores do Esporte 2025, sendo revelados oficialmente durante a cerimônia. O link será disponibilizado em breve.

A seleção dos indicados e vencedores leva em conta desempenho esportivo em competições oficiais, representatividade regional e nacional, conduta e ética esportiva, comprometimento com programas da Sesport e contribuição para o desenvolvimento do esporte capixaba. 

Categorias 

  • Atleta do ano 
  • Paratleta do ano 
  • Atletismo 
  • Basquete 
  • Basquete em cadeira de rodas 
  • Beach Soccer 
  • Beach Tennis 
  • Bodyboarding 
  • Boxe 
  • Brazilian Grappling 
  • Canoa Havaiana 
  • Ciclismo 
  • Fisiculturismo 
  • Full Contact 
  • Futsal 
  • Ginástica Rítmica 
  • Handebol 
  • Jiu-Jítsu 
  • Judô 
  • Karatê 
  • Kickboxing 
  • Motociclismo 
  • Muay Thai 
  • Natação 
  • Natação Paralímpica 
  • Paraciclismo 
  • Paratriatlo 
  • Parajiu-Jítsu 
  • Pesca 
  • Remo 
  • Remo Adaptado 
  • Remo de Praia 
  • Rugby em cadeira de rodas 
  • Surfe 
  • Taekwondo 
  • Tênis de Mesa 
  • Tênis em cadeira de rodas 
  • Tiro com Arco 
  • Tiro com Arco Paralímpico 
  • Triatlo 
  • Vela 
  • Vôlei de Praia 
  • Vôlei Sentado 
  • Vôo Livre 
  • Wrestling

