Prefeitura do Rio lança Projeto Futmesa nas Escolas

A parceria entre esporte e escola foi determinante para a trajetória de Marcos Vieira, que disputa campeonatos internacionais de futmesa. Nesta quarta-feira, ele dividiu a sua experiência com os alunos da Escola Municipal João Saldanha, em Botafogo, onde estudou. O lançamento do Projeto Futmesa nas Escolas contou com a presença do secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, e do secretário municipal de esportes, lazer Guilherme Schleder, e Rafaella Fontes, também campeã mundial de futmesa.

- A gente começou como uma pequena onda, e agora já temos muitos brasileiros nos campeonatos internacionais. Estamos no caminho de viver uma popularização muito rápida entre os brasileiros, assim como aconteceu com o surf. O esporte pode ser inacessível em outras modalidades, como no tênis e na natação. O futmesa precisa apenas de uma mesa e uma bola, o que podemos ter nas escolas. Estamos seguindo toda a cartilha para colocar este esporte nas Olimpíadas e aí quem sabe a gente não traz uma medalha para o Rio? - comentou Vieira, campeão mundial de futmesa em 2019.

O Projeto Futmesa pretende instalar o equipamento para a prática do esporte em 600 escolas da Rede Municipal de Educação. Serão 1200 mesas que estarão a disposição de alunos e professores, para entrarem em contato com um esporte que vem se popularizando no mundo todo. Para o lançamento do projeto, 11 unidades escolares já receberam mesas.

- É mais um caminho apresentado aos nossos alunos. É um esporte democrático, que tem tudo a ver com o Rio e que todos podem participar. Que pode ser praticado tanto no pátio da escola, como na praia e em outros lugares. Mostrar esse caminho novo para os nossos alunos não é só abrir mais uma possibilidade para eles sonharem, é investir também na saúde e na disciplina que o esporte pode trazer para a vida deles - explicou o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha.

O momento é o ideal para surfar a “onda” do futmesa. O esporte tem cerca de cinco anos de existência apenas, mas já tem aspirações de se tornar modalidade olímpica, e pode revelar novos campeões. Agora o esporte brasileiro conta com um poderoso aliado na formação de campeões: a escola pública carioca.

- Eu também estudei em escola municipal e é muito bom ver um secretário que está mudando a realidade das escolas da cidade também preocupado com essa inserção do esporte. A secretaria de Esportes organiza as atividades nas praias e em espaços como entorno do Estádio Nilton Santos e do Maracanã, e o futmesa é uma sensação. Eu tenho certeza que esse projeto será um sucesso e é um prazer enorme colaborar com isso - afirmou o secretário municipal de esportes e lazer Guilherme Schleder.

A trajetória de Marcos não passou apenas pelo pátio e pela quadra da escola. O que ele aprendeu na sala de aula também foi de grande importância para que mais tarde fosse estudar educação física e trabalhar com futevôlei, o que em 2016 fez com que ele entrasse em contato com o futmesa.

- Nas escolas os professores de educação física normalmente trabalham com o que a gente chama de Quarteto Fantástico: handebol, vôlei, futebol e basquete. Eu tive a sorte de ter professores que me apresentaram outros esportes, por vídeos e apresentações. Eu lembro muito também do professor de filosofia, que foi muito importante na minha formação. Me incentivou a abriu a minha cabeça - contou Vieira.