Praias de Linhares vão receber etapas do Circuito Brasileiro de Surfe

As comunidades de Povoação, Regência e Pontal do Ipiranga, localizadas na foz do Rio Doce, em Linhares, se preparam para receber três etapas do Circuito Brasileiro de Surfe Profissional de 2018. A primeira etapa da Tríplice Coroa Quebra Onda de Surfe, que acontece entre os dias 24 a 27 de maio, em Povoação, será um marco na história do esporte capixaba, e coloca o Estado na rota do surfe brasileiro profissional.

O circuito contemplará as categorias Profissional, Open, Master, Regional e Bodyboard, e valerá 3 mil pontos para o ranking da Associação Brasileira de Surfe Profissional (Abrasp), que é parceira da Federação de Surfe do Espírito Santo. Até 190 atletas irão disputar o prêmio de R$ 30 mil por etapa.

Com essa competição, queremos mostrar o sucesso do nosso litoral. Além do público de surf e dos atletas, também esperamos os turistas, que virão passear, conhecer nossas praias, e assistir às programações culturais que serão realizadas à noite nos balneários, destacou o presidente da Associação de Surf de Linhares (ASL), Rodrigo Venturini.

Uma estrutura será montada na praça de eventos, com cobertura e tendas, onde serão oferecidas comidas e bebidas típicas da região. Na sexta-feira (25), o palco terá as bandas D`Bandeja e Rastaclone. No sábado (26) é a vez de Wave Band e Chubbys Blues Band. Durante os dias do evento, o Projeto Tamarirá desenvolver ações de conscientização ambiental e haverá um grupo de jovens locais, o Condutores do Sumaré, que apresentará os atrativos turísticos aos visitantes.

A expectativa é que o circuito reúna cerca de 6 mil pessoas nas três etapas, entre moradores, turistas e competidores.

TRÍPLICE COROA QUEBRA ONDA DE SURF

Locais e datas: Povoação (24 a 27 de maio)

Pontal do Ipiranga (26 a 29 de agosto)

Regência (11 a 14 de outubro)