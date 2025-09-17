Vem aí

PodSurf Podcast e A Gazeta Esportes na cobertura da Taça Brasil em Regência

Equipe do PodSurf realiza evento que marca a abertura da competição na Vila nesta quinta-feira (18) e vai produzir conteúdo especializado para A Gazeta Esportes durante a competição

PodSurf Podcast e A Gazeta Esportes na cobertura da Taça Brasil em Regência Crédito: Divulgação

A Vila de Regência, em Linhares, conhecida como a “Vila Mágica” e oficialmente reconhecida como Reserva Nacional de Surf, será palco de um dos momentos mais esperados do calendário da modalidade: a estreia no circuito da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), com a realização da Taça Brasil de Surf.

E tudo sobre o evento você vai poder conferir nas redes sociais de A Gazeta Esportes e do PodSurf Podcast, programa especializado na modalidade. A equipe do PodSurf Podcasts estará em Regência e vai realizar a cobertura completa do campeonato, trazendo para as redes sociais de A Gazeta Esportes um vídeo exclusivo todo final de tarde sobre os principais acontecimentos do dia de competição.

Evento de Abertura

Além disso, o PodSurf também organiza o evento de abertura deste momento histórico para o surfe capixaba. No dia 18 de setembro, a Choupana da Praia vai ser palco de uma celebração que dá início à Taça Brasil. Esporte, arte, música, diálogo e tudo o que valoriza as raízes locais de Regência. A entrada é solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

O intuito é valorizar a identidade de Regência, um lugar de ondas tubulares, natureza exuberante e uma cultura que conecta surfistas, moradores e turistas. “Esse evento é mais do que uma abertura de campeonato, é uma celebração da nossa vila mágica e da força que Regência representa para o surfe nacional”, destacou a organização do evento.

