Pódios recheados: capixabas dominam Campeonato Brasileiro de Windsurf

Leonardo Venturini, Ricardo Conde, Fernando Giestas, Rômulo Finamore e Ewerton Zouain representaram o Iate Clube e o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro Windsurf realizado em Búzios, no Rio de Janeiro, e trouxeram na bagagem uma dobradinha capixaba no pódio com primeiro e segundo lugar na classe Fórmula Windsurf e outros bons resultados. Ao todo, a competição levou 80 velejadores para a raia para disputas em seis categorias no total.

Atletas capixabas vencem no Rio de Janeiro Crédito: Iate Clube

Leonardo Venturini garantiu o primeiro lugar na categoria Fórmula Windsurf e subiu ao pódio em uma dobradinha com o experiente velejador Ricardo Conde, que ficou com o segundo lugar  e garantiu também o 1º lugar na categoria Grandmaster, para velejadores acima de 45 anos.

Na classe Raceboard, o velejador Ewerton Zouain garantiu o 4º lugar na categoria Grandmaster. Já Fernando Giestas foi campeão na classe RS:On, e Rômulo Finamore ficou com o 3º lugar na Fórmula Windsurf na categoria Grandmaster e participou como único capixaba da classe Foil Windsurf.

Ao todo foram realizados três dias de competição e nove regatas, com ventos que sopraram com intensidade variável e que chegaram a 19 nós, equivalente a 35 quilômetros por hora, condições perfeitas para a realização da competição.