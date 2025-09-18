Home
Pesagem do Jungle Fight 140 acontece no Tartarugão, nesta sexta-feira (19)

Evento acontece no dia 20 de setembro e celebra os 22 anos da organização

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:14

Lutadores capixabas brilharam no Jungle Fight 120, que aconteceu no Tartarugão, em Vila Velha, na noite de sábado (30
Jungle Fight 120, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A pesagem do Jungle Fight 140 será realizada nesta sexta-feira (19), no ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, a partir de 13h30. O evento antecede a noite de combates, que tem previsão para começar às 20h de sábado (20).

A pesagem é uma etapa obrigatória em qualquer competição de artes marciais mistas. Nela, os lutadores sobem à balança para comprovar que estão dentro do limite de suas categorias de peso, validando oficialmente os confrontos marcados para o dia seguinte.

Mas não é só a balança que chama atenção: a pesagem também reserva um dos momentos mais aguardados pelo público e pela mídia: as encaradas. Frente a frente, os adversários trocam olhares intensos, ensaiam provocações e aumentam a expectativa para os duelos. É nesse instante que o clima de rivalidade se torna palpável.

O evento marca a comemoração de 22 anos da competição e terá 16 lutas ao todo no card, com forte presença capixaba. Ao todo, 11 atletas do Espírito Santo estarão em ação, além da atração principal da noite, que será a semifinal do GP feminino peso-mosca do Fight do Milhão.

Confira abaixo o card completo da edição

  • 57kg: Brena Cardozo (RJ) x Queila Braga (SP)
  • 57kg: Yasmin Guimarães (RJ) x Layze Cerqueira (BA)
  • 57kg: Leidiane Fernandes (RJ) x Fernanda Ribeiro Barbosa (SP)
  • 120kg: Abner Rodrigues Ferreira (ES) x Geraldo Junio Mendes Rodrigues (MG)
  • 120kg: André Miranda (BA) x Hyago Vieira Silva (RJ)
  • 77kg: Yuri Santos (ES) x Caio Fernandes Cocão (ES)
  • 66kg: Hamyrez Oliveira (ES) x Geovani Nascimento Barbosa (RN)
  • 77kg: Bryan The Lion (RO) x André Fischer (DF)
  • 61kg: João Vitor Pereira (MG) x Emerson Fernandes do Amaral (PA)
  • 57kg: Frank Bispo (ES) x Luiz Henrique da Silva (RJ)
  • 84kg: Allef Magrão (ES) x Gustavo Guilherme Canuto Rocha (MG)
  • 57kg: Driely Neves Coutinho (ES) x Luiza Lima Costa (BA)
  • 66kg: Dennis Duarte de Oliveira (ES) x João Victor Oliveira (BA)
  • 77kg: Reynaldo Paes (ES) x Igor Delesposte Zanuncio (ES)
  • 70kg: João André Luna (ES) x Kaue Araújo dos Santos (MT)
  • 61kg: Mathias Melgaço Guedes (ES) x Danilo Marques Teixeira (RJ)

