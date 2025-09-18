Pesagem do Jungle Fight 140 acontece no Tartarugão, nesta sexta-feira (19)

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:14
A pesagem do Jungle Fight 140 será realizada nesta sexta-feira (19), no ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, a partir de 13h30. O evento antecede a noite de combates, que tem previsão para começar às 20h de sábado (20).
A pesagem é uma etapa obrigatória em qualquer competição de artes marciais mistas. Nela, os lutadores sobem à balança para comprovar que estão dentro do limite de suas categorias de peso, validando oficialmente os confrontos marcados para o dia seguinte.
Mas não é só a balança que chama atenção: a pesagem também reserva um dos momentos mais aguardados pelo público e pela mídia: as encaradas. Frente a frente, os adversários trocam olhares intensos, ensaiam provocações e aumentam a expectativa para os duelos. É nesse instante que o clima de rivalidade se torna palpável.
O evento marca a comemoração de 22 anos da competição e terá 16 lutas ao todo no card, com forte presença capixaba. Ao todo, 11 atletas do Espírito Santo estarão em ação, além da atração principal da noite, que será a semifinal do GP feminino peso-mosca do Fight do Milhão.
