Paulo André se garante na semifinal dos 100m no Mundial de Atletismo

O capixaba Paulo André Camilo começou com tudo no Mundial de Atletismo, que acontece em Doha, no Catar. No início da tarde desta sexta-feira (27), o velocista se classificou para às semifinais do 100m rasos com o tempo de 10s11. O atleta do Espírito Santo venceu sua bateria com tranquilidade. Deu até uma olhadinha para o lado antes de cruzar a linha de chegada.
Ao portal Globoesporte.com, Paulo André comentou sobre o primeiro passo na busca por uma medalha. "Conversei com o meu técnico e falei com ele que queria ganhar a eliminatória com sobra. Infelizmente não foi um tempo tão bom quanto eu queria, mas o negócio é ir fazendo o passo a passo nesse Mundial. Meu objetivo agora é chegar à final, para quem sabe tentar uma medalha", disse o capixaba que quer se tornar o primeiro brasileiro a correr a prova em menos de 10 segundos.
As semifinais acontecem neste sábado (28) a partir das 12h45 (de Brasília). Paulo André corre logo na primeira bateria. A grande final acontece no mesmo dia, às 16h15.