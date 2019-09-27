Voando baixo

Paulo André se garante na semifinal dos 100m no Mundial de Atletismo

O velocista capixaba cravou 10s11 para vencer sua bateria e avançar à próxima fase

27 set 2019 às 13:19

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 13:19

O capixaba Paulo André Camilo começou com tudo no Mundial de Atletismo, que acontece em Doha, no Catar. No início da tarde desta sexta-feira (27), o velocista se classificou para às semifinais do 100m rasos com o tempo de 10s11. O atleta do Espírito Santo venceu sua bateria com tranquilidade. Deu até uma olhadinha para o lado antes de cruzar a linha de chegada.  
O capixaba Paulo André Camilo se classificou para a semifinal dos 100m rasos no Mundial de Atletismo Crédito: Wagner do Carmo/Cbat
Ao portal Globoesporte.com, Paulo André comentou sobre o primeiro passo na busca por uma medalha.  "Conversei com o meu técnico e falei com ele que queria ganhar a eliminatória com sobra. Infelizmente não foi um tempo tão bom quanto eu queria, mas o negócio é ir fazendo o passo a passo nesse Mundial. Meu objetivo agora é chegar à final, para quem sabe tentar uma medalha", disse o capixaba que quer se tornar o primeiro brasileiro a correr a prova em menos de 10 segundos.  
>Paulo André corre 100m em menos de 10 segundos, mas marca não será validada
As semifinais acontecem neste sábado (28) a partir das 12h45 (de Brasília). Paulo André corre logo na primeira bateria. A grande final acontece no mesmo dia, às 16h15.

