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Benefício

Paulo André fala sobre perda do Bolsa Atleta durante 'BBB 22': 'Acho justo, né?'

Velocista recebia uma quantia mensal de R$ 1.850, mas teve o dinheiro suspenso porque estava confinado do Big Brother Brasil 22

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:58
Big Brother
Paulo André foi uma das personalidades selecionadas para o "Camarote" do BBB 2022 Crédito: Divulgação/Gshow
Neste domingo, 1º, o ex-BBB Paulo André participou do Esporte Espetacular e falou sobre ter perdido o benefício da Bolsa Atleta. Ele recebia uma quantia mensal de R$ 1.850, mas teve o dinheiro suspenso porque estava confinado do Big Brother Brasil 22.
O vice-campeão do reality show explicou que ficou sabendo superficialmente sobre o corte do auxílio, mas que está tranquilo em relação a isso.

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"Fiquei bem. Acho justo, né? Não sei. Fiquei sabendo de bastante coisa superficial, mas não estava em atividade, então, é isso. Tem que aceitar", disse.
De acordo com as regras do Bolsa Atleta, é preciso estar em treinamento constante para assegurar o direito e como P.A. ficou confinado no BBB 22, os treinos foram pausados.
Mas pode comemorar, pois Paulo André garantiu que pretende voltar a treinar e retornar suas atividades no atletismo. "Agora é voltar a trabalhar para receber o mérito de novo", concluiu.

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