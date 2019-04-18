Paulo André Camilo mira Olimpíada e em marca de correr abaixo dos 10s

Capixaba Paulo André Camilo, do atletismo Crédito: Arquivo Pessoal

Nos EUA para o quarto ano consecutivo de temporada de treinamentos em solo americano, o capixaba Paulo André, de 20 anos, segue na busca da classificação para as Olimpíadas de 2020 e em bater o recorde de se tornar o primeiro brasileiro da história a correr os 100 metros livres abaixo de 10 segundos.

Nesta sexta-feira (19), o atleta correu 10s02, vencendo o Bryan Clay Meeting, em Azusa, Califórnia. Foi a segunda vez que Paulo André bateu a marca. No início do ano, no entanto, na Universidade de Concordia, em Irvine, na Califórnia (EUA), fez apenas 10s07. O capixaba não se mostrou preocupado com o número. Pelo contrário. Apesar da pouca idade, se sente seguro na busca dos objetivos.

"De ano para ano eu venho melhorando meu desempenho e eu e meu treinador trabalhamos assim, em cima do que a gente quer. O único que a gente não esperava foi em 2018. A gente esperava de 10s05 a 10s10 e saiu 10s02. Eu superei as expectativas de 2018 minha e do meu técnico e espero continuar nas expectativas e correndo cada vez mais rápido".

Para se garantir nos Jogos de Tóquio, no Japão, em 2020, Camilo precisa da marca de 10s05. Mas ele já avisou que não vai se contentar com o índice. E para isso ele tem dois grandes desafios este ano.

"Para chegar nas Olimpíadas 2020 eu preciso obter o índice, que é 10s05 hoje, mas a gente quer fazer história em 2020 e para isso a gente precisa passar por objetivos e esse ano o alvo principal é o Pan-americano, em Lima (Peru) e o Mundial em Doha (Catar). E essas duas competições vão ser muito importante para 2020. Então mandar bem no Mundial e no Pan é o caminho para eu chegar em 2020 bem. Correr abaixo dos 10 para eu alcançar o que eu quero em 2020, que é ser medalhista individualmente eu preciso ter essa marca".

Quanto à pressão de ser o primeiro brasileiro a conquistar o recorde de correr abaixo dos 10s, Paulo André se mostra maduro e encara o desafio da forma mais natural possível.

"Sou bem tranquilo, eu acho que é realidade e é muito mais complicado falar disso quando parece impossível, mas agora é possível, é realidade. Eu tenho capacidade, tenho treinado para isso e sei que uma hora vai acontecer, não sei quando, mas é notório que é possível. Corri 10s02, querendo ou não é muito pouca coisa, é continuar com muito treino e acertar os detalhes. Acho que o próximo passo é correr abaixo de 10 e espero que seja em breve ".

Treinos nos EUA

Capixaba Paulo André Camilo, do atletismo Crédito: Arquivo Pessoal

Desde 2016 o capixaba vem iniciando a temporada em solo americano. Ele destaca o nível de competição que tem enfrentado por lá como o grande diferencial para sua carreira no atletismo.

"Foi muito bom começar a temporada desse jeito, veloz, desde o início. E geralmente no início de uma temporada é mais complicado você começar com um tempo bom e eu já iniciei com um tempo bom. Então foi muito bom meu desempenho eu gostei muito. E agora é acertar os detalhes para continuar melhorando. Estou há três anos vindo para os EUA, 2016,2017,2018 E 2019. E é muito bom começar a temporada aqui por conta do nível das competições. Eu e meu técnico a gente planeja , o COB oferece isso para gente, até 2024, abrir a temporada aqui nos EUA, eles dão estadia, alimentação e todos os esses anos um tem sido melhor que o outro e eu tenho agregado muita experiência nesses anos."

Paulo retorna ao Brasil no dia 14 de maio, mas antes ainda participa de uma competição em Montesec e depois segue para o Japão.

"Próxima competição acontece nos dias 19 e 20, em Montsec. Daqui vou para o Japão competir o Mundial de revezamento e dia 14 de maio chego no Brasil".