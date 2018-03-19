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Atletismo

Paratleta Terezinha Guilhermina fará palestra para mulheres em Vitória

A palestrante vai falar sobre os desafios e das conquistas das mulheres em meio às adversidades do universo feminino

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:30
Na próxima quarta-feira (21) será realizado o evento Elas nas Profissões 2, em comemoração ao mês das mulheres. O encontro, que está em sua segunda edição, é promovido pelo Fórum dos Conselhos Profissionais. O objetivo é despertar, motivar e sensibilizar as mulheres, por meio de seminários, palestras e trocas de experiências.
Na programação do evento, haverá palestras com duas mulheres que são exemplos de superação: a paratleta mineira Terezinha Guilhermina e a psicóloga clínica esportiva do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Sâmia Hallage.As palestrantes vão falar sobre os desafios e das conquistas das mulheres em meio às adversidades do universo feminino.
Reconhecida, como uma das maiores atletas paralímpicas do mundo, Terezinha Guilhermina está presente no Guiness book, edição 2013/2014, como a atleta com deficiência visual mais rápida do mundo.
Ela possui oito medalhas paralímpicas, 15 medalhas em mundiais e 17 medalhas em jogos parapanamericanos. É a atual recordista mundial da prova dos 400 metros.
Doutora em Psicologia, Sâmia Hallage é psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro desde 2011 e atende a atletas olímpicos de diversas modalidades. É coordenadora da equipe de Preparação Mental do Comitê Olímpico Brasileiro.
O evento Elas nas Profissões 2 será às 14 horas no auditório do Conselho Regional de Contabilidade, em Vitória. A entrada é franca e as inscrições devem ser feitas no endereço https://www.sympla.com.br/elas-nas-profissoes-2__257000 .
Os responsáveis pela realização do evento são os Conselhos Regionais de Economia, Contabilidade, Química, Fisioterapia, Corretores de Imóveis e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que integram o Fórum dos Conselhos Profissionais.
Programação
Elas nas Profissões 2
Data: Quarta-feira (21)
Horário: de 13h30 às 18 horas
Local: Auditório do Conselho Regional de Contabilidade
13h30 - Credenciamento
 
14h - Abertura
14h30 - Palestra com a Psicóloga Clínica Esportiva do Comitê Olímpico Brasileiro Sâmia Hallage
15h20 - Palestra com a atleta paralímpica Terezinha Guilhermina
16h10 - Painel: É possível ter sucesso em todos os aspectos da vida?
17h30 - Café com network
18h - Encerramento
Inscrições: gratuitas

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