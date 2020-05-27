Papo com Helio Castroneves: 'Indy 500 de 2020 será celebração à vida'

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Oi amigos. Espero que todos tenham passado um ótimo domingo, pois o meu foi muito estranho. Para falar bem a verdade, esse período todo de pandemia tem sido muito esquisito, mas alguns dias são realmente “especiais” - e coloco entre aspas porque não é no bom sentido, não.

É que, fossem esses dias normais, eu estaria escrevendo agora sobre a minha 20ª participação na Indy 500, que teria acontecido no dia 24. Por ser a prova mais importante do ano, é aquela que a gente espera ansiosamente. Só que esse ano, como tudo virou de “cabeça para baixo”, esse mês de maio passou batido e, na nova programação, a 104ª Indy 500 será realizada no dia 23 de agosto.

Tudo bem mudar de data, mas o que não pode é cancelar, afinal, a magia da prova acaba fazendo parte da nossa vida. E não falo apenas em relação aos pilotos, pois quem participa de uma Indy 500 nunca mais quer deixar de viver essa experiência. São os membros das equipes, jornalistas, voluntários, funcionários fixos e temporários, prestadores de serviço, fãs e toda uma multidão que participa intensamente de cada minuto da longa programação.

Não nego, o desgaste é muito grande nos 15 dias do evento, agenda cheia o tempo todo. São os vários compromissos (imprensa, patrocinadores, fãs, eventos promocionais e beneficentes etc.) cumpridos em meio à intensa atividade de pista. Mas é o tipo da maratona que a gente faz com prazer, porque tudo faz parte de uma atmosfera única, a da maior prova do automobilismo mundial num lugar, o Indianapolis Motor Speedway, que sem favor algum podemos chamar de templo.

Pois foi nesse templo onde obtive as maiores vitórias de minha carreira. É claro que quero somar outras às que conquistei em 2001, 2002 e 2009. Porém, se a coisa não funcionar como quero, mesmo assim eu já faço parte da história. Não me entendam mal, não estou querendo parecer prepotente. Nada disso, mas é que todo piloto que tem a felicidade de vencer em Indianapolis, entra para a história. Como Deus me abençoou para poder vencer três vezes, a dimensão dessa felicidade é ainda maior.

É por tudo isso e muito mais coisas que não contei, que a Indy 500 é super, hiper, mega importante. De tão importante, acho que fará parte de uma espécie de renascimento. Quando a gente puder correr em agosto em Indianapolis, será mais do que uma corrida histórica. Acho que vai representar uma verdadeira celebração à vida, pois quando a gente lotar tudo aquilo e acelerar no oval, será sinal de que, depois de tantas dificuldades no mundo todo, as coisas voltaram ao normal.

Acredito muito na possibilidade de a Indy 500 de 2020 ter essa simbologia divina. Tenho fé e conto os dias para que esse dia chegue logo.