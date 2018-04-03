Pan-Americano de Parapente é suspenso nesta terça após morte de piloto

Alessandro Heringer de Jesus Crédito: Divulgação | Windtech Brasil

Em nota emitida na manhã desta terça-feira (3) sobre o acidente que vitimou o piloto Alessandro Henringer de Jesus durante o Pan-Americano de Parapente, em Baixo Guandu , a prefeitura do município informou que o campeonato está suspenso nesta terça, conforme o regulamento da competição. Mas retorna normalmente nesta quarta-feira (4), com encerramento previsto para o próximo sábado (7). Entre os dias 14 e 21, o município vai sediar também uma etapa do Campeonato Mundial de Parapente.

Na nota, a prefeitura ainda lamenta o acidente e presta solidariedade aos familiares do piloto. Alessandro Heringer de Jesus tinha 40 anos, era policial civil no Rio de Janeiro e considerado um piloto experiente, com mais de 10 anos participando de competições de parapente. Até o final da manhã desta terça, o corpo permanecia no SML de Colatina. Segundo a Prefeitura de Baixo Guandu, o corpo segue hoje para o Estado do Rio de Janeiro para sepultamento.

VEJA A NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE BAIXO GUANDU

"A Prefeitura Municipal de Baixo Guandu lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido nesta segunda-feira, 02 de abril, que vitimou fatalmente o piloto carioca Alessandro Heringer de Jesus, durante as competições do Pan-Americano de Parapente que se realizam no município.

Externamos aqui nossa solidariedade aos familiares de Alessandro e aos 140 pilotos de 22 países que participam da realização do evento, competição que tem o apoio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) e do Município de Baixo Guandu.

Agradecemos o apoio da Polícia Militar, que enviou um helicóptero para o resgate do piloto, bem como ao Corpo de Bombeiros, que não mediram esforços no resgate.

Esclarecemos que a rampa do Monjolo, em Baixo Guandu, é considerada uma referência em estrutura e segurança nas competições de parapente, tendo sediado nos últimos anos diversas etapas nacionais e internacionais daquela modalidade esportiva.