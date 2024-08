Orla de Camburi recebe corrida de rua neste domingo (11)

Largada será dada a partir das 7h na Avenida Dante Michelini; veja as categorias

No próximo domingo (11), acontece a corrida Extrabom, na cidade de Vitória, na Praia de Camburi, na Avenida Dante Michelini. A prova se divide nas seguintes categorias: geral, atletas com deficiência, geral Solidária e colaborador Extrabom Solidária, com percursos entre de 3, 5 e 9 quilômetros.