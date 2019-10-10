Onda recorde em Vila Velha gera prêmio para surfista carioca

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 10:27
- Atualizado há 6 anos
O surfista carioca Ian Vaz venceu o "Prêmio Gigantes do Brasil" ao pegar uma onda de 11,2 metros na altura da Praia da Costa, em Vila Velha, em julho desde ano, na região conhecida como "Laje da Avalanche". Ele conquistou a premiação de R$ 7 mil, além de uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré.
Segundo informações do perfil Gigantes de Nazaré no Instagram, as ondas foram medidas pelo oceanógrafo físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Douglas Nemes, com o apoio do surfista de onda gigantes Carlos Burle e do staff do Prêmio.
O Prêmio Gigantes do Brasil elegeu a maior onda surfada no Brasil na temporada de 2019. Além disso, também foi disponibilizada uma premiação financeira e uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré, desafio internacional de tow-in no lendário pico português.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o