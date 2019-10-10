Onda recorde em Vila Velha gera prêmio para surfista carioca

Ver essa foto no Instagram

Temos o prazer de anunciar o vencedor do primeiro Prêmio Gigantes do Brasil. O carioca @iangebaravaz pegou uma bomba de 11,2m de face na Laje da Avalanche, em Vila Velha, Espírito Santo, e merecidamente conquistou a premiação de R$ 7 mil, além de uma vaga na segunda edição do Gigantes de Nazaré. As ondas foram medidas por @DouglasNemes, oceanógrafo físico da UFRJ, com apoio do nosso embaixador @carlosburle e do staff do Prêmio. Passe a imagem para o lado e veja como foi essa onda incrível. ⠀ Ian já passou por uma avaliação com especialistas do staff e está apto a participar no nosso desafio internacional de tow-in em Nazaré. Parabéns também à @strayafilmes, que captou esse momento alucinante e leva a premiação de R$ 3 mil. Obrigado a todos os participantes! ⠀ Confira os primeiros colocados do Gigantes do Brasil: 1- Ian Vaz 11,2 metros 2- Caio Vaz 9,8m 3- Stephan Figueredo 8,4m 3- Rodrigo Cardozo 8,4m 4- Ruan Polessa 8,1m 4- Felipe Cesarano 8,1m ⠀⠀ Patrocinadores #GigantesDeNazaré Patrocinador Master/Master Sponsor: @brewhood_beer ⠀ Patrocinador Gold/Gold Sponsors: @polissucos ⠀ Apoio/Supporters: @praiadonortenazare @municipiodanazare @nazarewaterfun @perfectwaveseurope @lapateam #LyraShipping •••• •••• •••• •••• #GigantesDeNazaré #PremioGigantesDoBrasil #Surf #Surfing #BigWave #BigWaves #BigWaveTour #Towinsurfing #Wave #BigRider #Nazare #NazarePortugal #Portugal #Aventura #Adrenalina #Onda #OndasGigantes #surfbrasil #espiritosanto #vilavelha