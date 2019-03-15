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441km percorridos

O que o ultramaratonista capixaba viu ao atravessar o ES de norte a sul

Pastor e ultramaratonista capixaba atravessou o Espírito Santo de norte a sul durante sete dias; agora ele quer correr em todos os 78 municípios do Estado

Publicado em 14 de Março de 2019 às 21:32

Publicado em 

14 mar 2019 às 21:32
Promessa feita é promessa cumprida para o ultramaratonista capixaba Carlos Eduardo Conceição. Na última segunda-feira (4) de carnaval, o também pastor, de 39 anos, iniciou uma travessia de norte a sul do Espírito Santo com o objetivo de cumprir o trajeto em sete dias, fazendo 63 quilômetros diários. E assim ele o fez!
O atleta atravessou 441 quilômetros correndo. Esta foi a quinta vez que ele participou desse desafio pessoal. E, no caminho, ele, apesar de precisar buscar forças extras para superar todo o cansaço físico que sentiu, conseguiu presenciar muitos eventos que vão ficar marcados na memória.
Carlos Eduardo Conceição atravessou o Espírito Santo, de norte a sul, correndo Crédito: Arquivo Pessoal
" Tem alguns fatos curiosos que vivenciei. Felizmente desta vez não vi nenhum acidente, e pude orar pelos municípios que passei. Consegui almoçar de graça em seis paradas, das sete que fiz. Muita gente chegou a me reconhecer dos desafios passados. Fiz amizades e vi muitas paisagens bonitas, como uma lagoa que me dei o luxo de mergulhar quando faltavam os últimos 21 quilômetros, lá em Anchieta.".
Carlos contou com o apoio de parceiros que correram parte do percurso com ele. Um amigo foi de bicicleta, mas teve mais percalços que o próprio corredor.
"Um companheiro foi de bicicleta me acompanhando, mas ele sentiu mais dificuldade porque a bicicleta dele teve o pneu furado umas sete vezes. Ele precisou arrumar um carro, ir em Vitória e trocar de bicicleta. Minha esposa também tentou me acompanhar por 10 quilômetros. No final ela acabou fazendo 14km, sem mesmo saber", lembra.
Sobre o percurso, o ultramaratonista, que corria um maratona pela manhã (42km) e meia maratona (21km) à tarde, apontou onde encontrou as maiores dificuldades.
>De norte a sul, pastor pretende atravessar o Espírito Santo correndo
"Eu vim pela BR 101 até a Serra e depois entrei pela Beira-Mar e passei até o restante do percurso pelo litoral. A parte mais complicada foi a Grande Vitória com muitas calçadas, canteiros que eu precisava pular, enfim, havia bem mais obstáculos que tive que enfrentar ali."
Diariamente o pastor perdia cerca de dois quilos, mas logo que almoçava retornava ao peso normal. 'Tive que comer bastante. Um amigo me disse que eu precisava comer como um trator, porque o esforço era sobrenatural. E eu segui o conselho. Fui muito bem amparado pelo carro que me acompanhou e nos restaurantes nas cidades que passou, me alimentei muito bem. Só tenho a agradecer toda a recepção", acrescenta.
No próximo ano Carlos pretende diminuir em um dia sua travessia, aumentando a quilometragem diária. Até 2023, último ano de desafio, ele pretende fazer a travessia em três dias. Antes disso, neste mesmo 2019, o corredor vai iniciar outro projeto: o de correr 10 quilômetros em cada um dos 78 municípios do Estado.
"Em julho agora começo a desbravar o Espírito Santo todo. Vou em todas cidades do Estado e em cada uma quero plantar uma árvore. Um pé de jambo, que leva cerca de sete anos para florescer. Então nesse tempo vou voltar anualmente, correndo, para ver como vai estar a planta. O que fica de lição disso tudo para mim é que se a gente se empenhar a gente faz o impossível acontecer", conclui. 
Carlos Eduardo Conceição atravessou o Espírito Santo, de norte a sul, correndo Crédito: Arquivo Pessoal
 

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