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Domingo

'Novo' Tritões será apresentado para a torcida em treino aberto

Time laranja vem cheio de novidade para a temporada 2018. Primeiro treino acontece domingo, em Vila Velha

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 17:25
Nova diretoria, novo uniforme e um time cheio de novidades. O novo Tritões ainda está cheio de suspense, mas parte dos segredos prometem ser revelados ao torcedor no domingo (08). O time laranja fará o seu primeiro treino aberto de 09h às 12 horas, no campo do Colégio Marista, em Vila Velha. A entrada é gratuita.
Na ocasião, os torcedores vão ver de perto a primeira atuação do time com o uniforme branco, um dos novos modelos para a temporada de 2018. Também serão feitas vendas de produtos oficiais, com promoção de uniformes das temporadas anteriores a partir de R$ 20. O time de 2018 também será apresentado, e a ideia é aproximar ainda mais a torcida da equipe laranja.
Uniformes para a temporada 2018 e outras novidades serão apresentadas aos torcedores no domingo Crédito: Léo Silveira/Tritões
"Nos treinos existe mais informalidade e, de certa forma, descontração. Durante os jogos, existe muita formalidade e tensão, e essa aproximação fica comprometida. Queremos trazer a torcida para o ambiente de treino que também é o Tritões FA", afirma o presidente e atleta do time, Raony Rocio.
De acordo com o CEO do time, Raul Marques, na temporada 2018, o Tritões quer um calendário cheio, ainda que o cenário capixaba não conte com um campeonato estadual.
É um calendário bastante movimentado para o primeiro semestre, mesmo tendo o cenário capixaba comprometido por falta de equipes que possam compor o campeonato estadual, explica Marques.
CAMPEONATO BRASILEIRO
No Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, o Tritões está na Conferência sudeste, ao lado de Galo FA (MG), Botafogo Reptiles (RJ), Cruzeiro Imperadores (MG), Corinthians Steamrollers (SP), América Locomotiva (RJ) e Flamengo Imperadores (RJ).
A estreia do time capixaba no campeonato nacional será em casa, contra os mineiros do Galo FA. A partida vai acontecer no dia 21 ou 22 de julho.

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