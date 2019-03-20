Nova tocha olímpica para Tóquio-2020 tem tecnologia de trem-bala

Faltam 500 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e como forma de celebrar a marca, o comitê organizador local divulgou a nova tocha olímpica, feita de maneira totalmente sustentável.
O formato do objeto é inspirado numa flor de cerejeira, árvore símbolo do Japão. O desenho da tocha foi feito por Tokujin Yoshioka, designer, arquiteto e artista japonês. A peça foi feita de alumínio reciclável, pesa cerca de 1,2kg e tem 71 centímetros de comprimento. O material já havia sido utilizado na construção de casas após o tsunami que afetou a cidade de Fukushima.
- A confecção da tocha incorpora a paixão por reconstrução e a consideração pela sustentabilidade - disse o comitê organizador em nota oficial.
A tocha será acesa no dia 12 de março de 2020, na cidade de Olímpia, na Grécia. Ela fica na Europa até o dia 19 de março, quando embarca para o início do revezamento no Japão. Serão 121 dias de corrida com a tocha até a abertura oficial dos Jogos Olímpicos, no dia 24 de julho, no Estádio Nacional de Tóquio.