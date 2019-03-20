Nova tocha olímpica para Tóquio-2020 tem tecnologia de trem-bala

Com alumínio reciclado e tecnologia de trem-bala, Tóquio 2020 lança tocha da Olimpíada Crédito: Charly Triballeau/AP

Faltam 500 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e como forma de celebrar a marca, o comitê organizador local divulgou a nova tocha olímpica, feita de maneira totalmente sustentável.

O formato do objeto é inspirado numa flor de cerejeira, árvore símbolo do Japão. O desenho da tocha foi feito por Tokujin Yoshioka, designer, arquiteto e artista japonês. A peça foi feita de alumínio reciclável, pesa cerca de 1,2kg e tem 71 centímetros de comprimento. O material já havia sido utilizado na construção de casas após o tsunami que afetou a cidade de Fukushima.

- A confecção da tocha incorpora a paixão por reconstrução e a consideração pela sustentabilidade - disse o comitê organizador em nota oficial.