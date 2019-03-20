Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Olimpíada

Nova tocha olímpica para Tóquio-2020 tem tecnologia de trem-bala

Parte da peça foi feita de alumínio reciclável, usado na construção de casas pré-fabricadas após o tsunami de 2011

Publicado em 20 de Março de 2019 às 20:47

Publicado em 

20 mar 2019 às 20:47
Com alumínio reciclado e tecnologia de trem-bala, Tóquio 2020 lança tocha da Olimpíada Crédito: Charly Triballeau/AP
Faltam 500 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e como forma de celebrar a marca, o comitê organizador local divulgou a nova tocha olímpica, feita de maneira totalmente sustentável.
O formato do objeto é inspirado numa flor de cerejeira, árvore símbolo do Japão. O desenho da tocha foi feito por Tokujin Yoshioka, designer, arquiteto e artista japonês. A peça foi feita de alumínio reciclável, pesa cerca de 1,2kg e tem 71 centímetros de comprimento. O material já havia sido utilizado na construção de casas após o tsunami que afetou a cidade de Fukushima.
- A confecção da tocha incorpora a paixão por reconstrução e a consideração pela sustentabilidade - disse o comitê organizador em nota oficial.
A tocha será acesa no dia 12 de março de 2020, na cidade de Olímpia, na Grécia. Ela fica na Europa até o dia 19 de março, quando embarca para o início do revezamento no Japão. Serão 121 dias de corrida com a tocha até a abertura oficial dos Jogos Olímpicos, no dia 24 de julho, no Estádio Nacional de Tóquio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados