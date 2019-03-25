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Vôlei de Praia

Nova dupla de Alison, Álvaro Filho conquista ouro com Ricardo em Natal

Na penúltima etapa do Circuito Brasileiro, o capixaba Fernandão ainda conquistou o bronze com o parceiro Ramon Gomes

Publicado em 

25 mar 2019 às 14:46

Publicado em 25 de Março de 2019 às 14:46

Ricardo e Álvaro Filho foram campeões em Natal (RN) Crédito: Wander Roberto/CBV
A parceria entre Ricardo e Álvaro Filho (BA/PB) pode ter terminado neste domingo (24) com a conquista da etapa de Natal (RN) do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia 18/19. A dupla superou Hevaldo e Arthur Lanci (CE/PR) por 2 sets a 0 (21/18, 21/16), conquistando o segundo ouro nesta temporada. Vale lembrar que Álvaro Filho foi anunciado como o mais novo parceiro do capixaba Alison, mas a dupla ainda não tem data oficial para se juntar.
A medalha de ouro rende um prêmio de R$ 45 mil para Ricardo e Álvaro Filho (BA/PB), além de 400 pontos no ranking geral da temporada. Eles agora lideram com 1.680 pontos, seguidos por Guto e Saymon (RJ/MS), que possuem 1.520 pontos. Por conta disso, a parceria entre Ricardo e Álvaro pode se estender um pouco mais, até João Pessoa (PB), na sétima e última etapa da temporada, para confirmarem a vantagem.
“Estou muito feliz, isso coroa, mostra que tivemos um trabalho muito comprometido, muito importante. Tanto o Ricardo, com os treinamentos que fez nos Estados Unidos, quando eu aqui no CT Cangaço, na Paraíba. Aproveitar esse momento, tenho esse sentimento grato a Ricardo. Sobre a próxima etapa, ainda tem que ser definido, vamos conversar para decidir”, disse Álvaro, que passará a atuar com Alison em breve.
Ricardo e Álvaro Filho foram campeões em Natal (RN) Crédito: Wander Roberto/CBV
Ricardo e Álvaro venceram cinco dos seis jogos disputas em Natal (RN). Este é o segundo título brasileiro da dupla na temporada, já que eles haviam vencido em São Luís (MA), além de terem sido prata em Fortaleza (CE) e bronze em Vila Velha (ES).
Bronze capixaba
A disputa de bronze não aconteceu por lesão muscular de Vitor Felipe. O paraibano parceiro de Pedro Solberg (RJ) se contundiu na disputa da semifinal e não tinha condições físicas de jogar. Com isso, o capixaba Fernandão e Ramon Gomes (RJ) ficaram com a medalha e subiram ao pódio da penúltima etapa.
O capixaba Fernandão (no ataque) foi bronze em Natal (RN) Crédito: Wander Roberto/CBV

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