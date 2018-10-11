Noivos vão nadar para cerimônia de casamento em praia de Vila Velha

O casal Jully Santa Clara e Mozart Medina Crédito: Acervo pessoal

Eles se conheceram nadando, no mar de Vitória, há quase 2 anos e meio. E de lá pra cá foram se aproximando nas braçadas, nas viagens pelo Brasil durante as competições, e isso lhes rendeu um namoro, posteriormente um noivado e agora um casamento. Mas é um casamento um tanto quanto diferente dos que estamos acostumados a ver: uma troca de alianças que vai acontecer na areia da Praia Secreta, em Vila Velha, depois de o casal chegar nadando no local.

A contadora Jully Santa Clara, 40 anos, e o empresário Mozart Medina, 56, vão se casar nesta sexta-feira (12) sob os olhares de amigos esportistas e familiares. A noiva vai sair da Praia do Bananal, na cidade canela-verde, e o noivo da Praia da Sereia. A cerimônia vai ser presidida por um amigo em comum.

"O Mozart teve a ideia de casarmos desse jeito. Ele é todo romântico e quis que comemorássemos perto do mar, que foi onde nos conhecemos. Eu abracei a ideia", disse a noiva.

O casal deixou os convidados à vontade e já especificou no convite que o traje vai ser de banho. Alguns amigos vão acompanhar os noivos na travessia, outros já vão esperar no local da cerimônia.

O casal Jully Santa Clara e Mozart Medina Crédito: Acervo pessoal