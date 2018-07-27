Noele Bastos é campeã italiana um mês após falecimento do pai

Noele Bastos com a taça do Campeonato Italiano Crédito: Acervo pessoal

falecimento do pai. E como parceira dentro e fora das quadras, Noele teve a também capixaba Bárbara Colodetti. Foi a mais de 9 mil quilômetros que ela amenizou a dor e alcançou a glória. A capixaba Noele Bastos levantou o troféu do Campeonato Italiano de Futebol de Areia um mês depois do. E como parceira dentro e fora das quadras, Noele teve a também capixaba Bárbara Colodetti.

Pelo Lady Terracina, a dupla disputou a Euro Winners Feminina, que aconteceu em Portugal, entre maio e junho, e voltou para passar alguns dias no Brasil antes de embarcar para o Campeonato Italiano. Foi nesse curto período em casa que Noele teve que dar adeus ao seu maior incentivador no esporte.

Depois de 10 dias já tive que viajar para a Itália. Minha maior preocupação era com meu irmão, minha irmã caçula e minha mãe. A Bárbara foi muito parceira, as meninas do time também. A hora de dormir era a parte mais difícil, dava um aperto no coração, meu pai amava que eu jogava. Ele viu os meus gols da Euro, fiz três de cobertura, e ficava amarradão. Mas sei que vou sentir mais falta quando eu jogar em Vitória, ele sempre ia assistir.

A Itália já é destino certo de Noele há alguns anos. Em 2015, ao lado de Bárbara, foi vice-campeã italiana com o Catanzaro (perdeu na final para o Lady Terracina). No ano seguinte, garantiu o título, mas desta vez vestindo a camisa do Lady Terracina. Em 2017, não disputou a competição e agora foi campeã novamente. Já para Bárbara, o gostinho foi especial ao conquistar um título internacional.

Já bati na trave em 2015, quando fui vice, e agora concretizar a temporada com o título foi realmente incrível. Só felicidade.

A dupla, inclusive, não tem problema algum com a comunicação com as colegas de time. Já falamos italiano quase fluente, até porque a língua é bem parecida com o português. A gente pode até errar uma concordância ou outra (risos), mas dá para falar bem, finalizou Noele.

Além de Noele Bastos e Bárbara Colodetti, outras duas capixabas jogaram a final. Letícia Villar e Letícia Lopes foram vice-campeãs com a equipe Lokrians.

Letícia Villar, Noele Bastos, Letícia Lopes e Bárbara Colodetti Crédito: Acervo pessoal

Competições no Espírito Santo fizeram a diferença

Ter um calendário agitado no Espírito Santo foi fundamental para Noele Bastos e Bárbara Colodetti conquistarem o título italiano. Nos seis primeiros meses de 2018 elas disputaram competições como os Municipais de Vitória, Vila Velha e Anchieta, além do Campeonato Metropolitano. Com isso, ganharam ritmo de jogo e confiança.

Diferentemente dos outros anos, neste ano conseguimos jogar várias competições aqui no Estado. Estar competindo e não só treinando é importantíssimo para termos ritmo de jogo, uma boa performance e assim conquistar o título, relatou Bárbara.

Lady Terracina, equipe campeã do Campeonato Italiano Crédito: Acervo pessoal