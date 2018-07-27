Noele Bastos é campeã italiana um mês após falecimento do pai

Foi a mais de 9 mil quilômetros que ela amenizou a dor e alcançou a glória. A capixaba Noele Bastos levantou o troféu do Campeonato Italiano de Futebol de Areia um mês depois do falecimento do pai. E como parceira dentro e fora das quadras, Noele teve a também capixaba Bárbara Colodetti.
Pelo Lady Terracina, a dupla disputou a Euro Winners Feminina, que aconteceu em Portugal, entre maio e junho, e voltou para passar alguns dias no Brasil antes de embarcar para o Campeonato Italiano. Foi nesse curto período em casa que Noele teve que dar adeus ao seu maior incentivador no esporte.
Depois de 10 dias já tive que viajar para a Itália. Minha maior preocupação era com meu irmão, minha irmã caçula e minha mãe. A Bárbara foi muito parceira, as meninas do time também. A hora de dormir era a parte mais difícil, dava um aperto no coração, meu pai amava que eu jogava. Ele viu os meus gols da Euro, fiz três de cobertura, e ficava amarradão. Mas sei que vou sentir mais falta quando eu jogar em Vitória, ele sempre ia assistir.
A Itália já é destino certo de Noele há alguns anos. Em 2015, ao lado de Bárbara, foi vice-campeã italiana com o Catanzaro (perdeu na final para o Lady Terracina). No ano seguinte, garantiu o título, mas desta vez vestindo a camisa do Lady Terracina. Em 2017, não disputou a competição e agora foi campeã novamente. Já para Bárbara, o gostinho foi especial ao conquistar um título internacional.
Já bati na trave em 2015, quando fui vice, e agora concretizar a temporada com o título foi realmente incrível. Só felicidade.
A dupla, inclusive, não tem problema algum com a comunicação com as colegas de time. Já falamos italiano quase fluente, até porque a língua é bem parecida com o português. A gente pode até errar uma concordância ou outra (risos), mas dá para falar bem, finalizou Noele.
Além de Noele Bastos e Bárbara Colodetti, outras duas capixabas jogaram a final. Letícia Villar e Letícia Lopes foram vice-campeãs com a equipe Lokrians.
Competições no Espírito Santo fizeram a diferença
Ter um calendário agitado no Espírito Santo foi fundamental para Noele Bastos e Bárbara Colodetti conquistarem o título italiano. Nos seis primeiros meses de 2018 elas disputaram competições como os Municipais de Vitória, Vila Velha e Anchieta, além do Campeonato Metropolitano. Com isso, ganharam ritmo de jogo e confiança.
Diferentemente dos outros anos, neste ano conseguimos jogar várias competições aqui no Estado. Estar competindo e não só treinando é importantíssimo para termos ritmo de jogo, uma boa performance e assim conquistar o título, relatou Bárbara.
Noele, porém, lamenta que o futebol de areia feminina do Brasil não esteja evoluindo como nos outros países. Na nossa primeira Euro, em 2016, as brasileiras eram diferentes tecnicamente. Esse ano vimos que estamos ficando para trás, estamos abaixo. Tanto que o time campeão da Euro foi da Rússia, que tem campeonato o ano inteiro. O Brasil e a Confederação têm que olhar para o futebol feminino o mais rápido possível.