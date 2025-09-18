Home
Neymara e Luna buscam vaga na final do Wahine nesta sexta-feira (19)

Mãe e filha estão na semifinal da etapa capixaba do Circuito Mundial de Bodyboarding e podem se encontrar na decisão

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:46

Sentindo na pele: conhecendo o bodyboarding com as melhores do mundo
Luna Hardman e Neymara Carvalho podem se encontrar na final do Wahine 2025 Crédito: Fernando Madeira

As semifinais do Wahine Bodyboarding Pro acontece nesta sexta-feira (19), na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. Entre as quatro melhores surfistas do planeta nesta etapa do Circuito Mundial estão duas capixabas que representam o passado, presente e futuro da modalidade no Espírito Santo: Neymara Carvalho e Luna Hardman.

Mãe e filha estão em lados opostos da chave, e vão enfrentar respectivamente a gaúcha Joselani Amorim e a portuguesa Filipa Broeiro. Caso ambas vençam suas concorrentes, se encontram em uma final histórica do esporte, colocando frente a frente uma pentacampeã mundial e um das maiores de todos os tempos contra um dos maiores prospectos do bodyboarding atual.

Perguntada sobre a chance de chegar em uma final contra a sua mãe, Luna seguiu com pés no chão. "É um passo de cada vez. Eu tenho que focar agora na Filipa, que vai ser minha adversária. Ela é uma atleta muito forte de Portugal, acabou de ganhar a última etapa do circuito em Portugal. Então, eu tenho que me concentrar nessa semi para quem sabe chegar numa final com a minha mãe. Seria um sonho, e eu estou bem focada e motivada para que isso aconteça", disse a capixaba de 19 anos. 

Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025
Luna e Neymara nas quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025 Crédito: Fernando Madeira

Desempenho nas quartas

A manhã das quartas de final foi movimentada na última quarta-feira (17). Neymara Carvalho bateu a número um do mundo, Namika Yamashita, e garantiu a conquista antecipada da austríaca Alexandra Rinder. A capixaba conseguiu uma onda com nota 9 logo no começo da bateria e terminou com um somatório de 15.65 contra 11.75 da japonesa.

Luna caiu na água para disputar a vaga contra a outra japonesa Yuka Nishimura, em um mar que já estava mexido e com a maré mais cheia se comparado com as baterias anteriores. Mesmo com o mar difícil, a jovem brasileira somou 12.50 contra 9.25 e avançou para a semifinal.

"Esse campeonato é o que eu estou mais leve. E eu estou só feliz de estar surfando, de estar de volta. Então, toda bateria eu entro agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que isso está fazendo a diferença. Eu estou achando as minhas ondas e só fazendo o que eu amo, então está bem divertido para mim", disse Luna.

Joselani Amorim venceu a campeã mundial de 2024 e radicada no Espírito Santo, Maíra Viana. A gaúcha virou a nos últimos dois minutos, depois de conseguir subir sua nota e chegar a 11.85 contra 10.75 de Maíra. Filipa Broeiro marcou 13.75 enquanto Alexandra, que já não precisava vencer para conquistar o título, fez apenas 12.00.

Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025

Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025 por Fernando Madeira
1 de 65
Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025 por Fernando Madeira

