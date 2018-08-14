Neymara Carvalho comemora mudança em premiação: 'Que seja uma regra'

As capixabas Maira Viana e Neymara Carvalho lideram o ranking brasileiro profissional de bodyboard Crédito: Tony DENTITY_apos_ENTITYAndrea/Divulgação

Uma vitória para as mulheres bodyboarders do Brasil. Após repercussão negativa sobre a premiação da etapa da Barra do Jucu do Circuito Brasileiro de Bodyboard, a Confederação Brasileira de Bodyboarding bateu o martelo e decidiu igualar os valores para homens e mulheres na categoria Pro.

Antes, R$ 10 mil seriam divididos para os homens campeões, enquanto as mulheres campeãs ficariam com metade: R$ 5 mil. Agora a Confederação distribuirá R$ 10 mil para cada categoria.

Nove vezes campeã brasileira e próxima de mais um título nacional, a capixaba Neymara Carvalho comemorou a decisão, mas espera que não seja um fato isolado.

"Fico contente com a atitude do governador Paulo Hartung que solicitou esse ajuste e contente com a atitude da Confederação em acatar, mesmo que de forma pressionada, ao nosso pleito de anos dentro do esporte no Brasil. Espero que isso extravase e vá para o Circuito Mundial, porque, de fato, temos as mesmas condições de treinamento. A gente compete na mesma praia, com as mesmas ondas, a gente paga o mesmo valor de passagem e muitas vezes as mesmas taxas de inscrição. Nada mais justo e correto", disse ela, que acrescentou:

"Estão começando a enxergar que a mulher realmente tem o seu lugar e não é um subproduto. Nós temos mais títulos que a categoria masculina tanto no Brasil quanto no mundo e nada mais justo. Estou muito feliz. E que essa vitória seja uma regra daqui para frente."

Confira a nota da Confederação Brasileira de Bodyboarding

O Presidente da Confederação Brasileira de Bodyboarding - CBRASB, vem através do presente, INFORMAR que após uma avaliação dos critérios técnicos, em parceria com a Federação de Bodyboarding do Espírito Santo, passará a distribuir R$ 20.000,00 em premiação para as categorias Profissional Masculino e Feminino, igualando os valores para os dois naipes, na etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding que acontece entre os dias 16 e 19 de agosto, em Vila Velha.

Entendendo o atual momento de igualdade de gêneros nada mais justo do que fazer a distribuição igualitária para as duas categorias. Importante ressaltar que o bodyboarding feminino é um dos esportes mais vitoriosos do Brasil contando com diversas campeãs mundiais, entre elas Neymara Carvalho, considerada a maior atleta de todos os tempos e dona de cinco títulos do circuito.

Entenda o caso

Na última terça-feira, os jornais A Gazeta e Notícia Agora divulgaram a realização da etapa da Barra do Jucu do Circuito Brasileiro de Bodyboard, válida como terceira etapa. A notícia, porém, gerou repercussão negativa com os valores diferentes nas premiações de homens e mulheres.