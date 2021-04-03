NBB: São Paulo vence o Corinthians de virada em Brasília

O São Paulo venceu o Corinthians de virada em duelo válido pela penúltima rodada do returno, por 85 a 78, no ginásio da ASCEB, em Brasília (DF). Georginho e Shamell foram os maiores pontuadores da equipe e se destacaram marcando 27 e 15 pontos, respectivamente.

O Alvinegro começou melhor a partida e abriu vantagem nos quartos iniciais. Após perder o primeiro quarto por 23 a 11, o São Paulo correu atrás do resultado e conseguiu diminuir a vantagem ao confirmar o placar de 43 a 37 antes do intervalo, uma vantagem considerável do Corinthians.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021No retorno, o São Paulo continuou na perseguição do Corinthians em busca de igualar o placar, fato que conseguiu no último quarto. Na frente pela primeira vez, a partida passou a ser disputada ponto a ponto até que o Tricolor despontou na frente e confirmou o placar de 85 a 78. Na próxima terça-feira (06), o São Paulo volta a jogar pelo NBB para encerrar as partidas do returno, enfrentando Campo Mourão, às 14h, no ginásio da ASCEB, em Brasília. Já o Corinthians se prepara para encarar o Unifacisa nesta segunda-feira, também em Brasília, às 16h45.