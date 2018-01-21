Narrador esportivo capixaba Cezar Rizzo morre aos 82 anos no Rio

Era a bola tocar às redes que logo vinha o grito: "Sacudindo, sacudindo." O bordão se tornou marca registrada de Cezar Rizzo. O radialista e narrador esportivo natural de Vitória, no ES, morreu na manhã deste domingo aos 82 anos de idade. Reconhecido por ter atuado por quase 60 anos como locutor de partidas de futebol transmitidas inicialmente pela Rádio Espírito Santo, ele tem ainda em seu currículo passagens por emissoras mineiras, baianas, paulistas e cariocas, entre elas a Rádio Globo, onde fez destacou. Cezar Rizzo morava com a família em Niterói, no Rio, onde há mais de dez anos fazia um tratamento contra um câncer no figado.
O corpo será velado a partir de 16 horas deste domingo, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E, na manhã desta segunda-feira, às 10 horas, o corpo será cremado.
"O susto que nós tomamos foi no dia 2 de janeiro, agora, no início do ano, quando o Cezar veio para o Espírito Santo visitar as filhas, que moram em Vitória. Ele acabou passando mal, foi levado para o hospital e, depois de ser avaliado, foi constatado que havia um outro tumor avançado no estômago. E ele já tinha um no figado. Para agravar ainda mais, ele já vinha sofrendo com mal de parkinson e alzheimer. Mesmo assim, ele insistiu que queria voltar para Niterói e, mesmo com dificuldades, o levamos de volta para o Rio. Quando foi hoje pela manhã recebemos a notícia que ele havia falecido", explicou João Francisco Batista, cunhado de Cezar Rizzo.
Uma vida dedicada ao rádio
Cezar Rizzo sempre foi um apaixonado pelo futebol. Chegou a atuar como goleiro do Vitória, clube de Bento Ferreira, entre 1955 a 1957. Após pendurar as luvas, começou sua carreira no rádio em 1959 em Vitória. Na Rádio Capixaba, ele emprestou sua voz ao noticiário, aos boletins esportivos e aos comerciais, até ter oportunidade de narrar uma transmissão esportiva.
De julho de 1967 a janeiro de 1968, ele foi contratado pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O vínculo do radialista com o Flamengo, seu clube de coração, começou em 1970, quando foi morar no Rio de Janeiro. No Rio, passou pelas rádios Tupi, Vera Cruz, América, Nacional, Tropical FM, Tamoio, Brasil, Manchete e, por fim, se aposentou na Rádio Globo.
Caracterizado por colegas de microfone como "o mais querido narrador esportivo", ele eternizou com a sua voz partidas memoráveis - cobriu as copas do mundo de 1982, 1986, 1994 e 1998. Além disso, atuou pela Rádio Globo como locutor e coordenador na Olimpíada de Moscou, na Rússia, em 1980.