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Mundiais de Marcha Atlética e o Sub-20 de Atletismo ficam para 2021

Decisão foi tomada pela World Athletics. Competições estavam previstas para este ano em Minsk, na Bielorrússia, e em Nairóbi, no Quênia, e foram adiadas por causa do COVID-19...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 19:00

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 19:00

Crédito: Caio Bonfim conquistou a medalha de prata para o Brasil nos 20km da marcha atlética no Pan 2019, em Lima, no Peru (Abelardo Mendes Jr/rededoesporte.gov.br
A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou neste sábado, através de uma nota oficial, que a World Athletics (ex-IAAF) não realizará mais em 2020 o Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes e o Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo por causa da pandemia global da COVID-19.
A entidade tomou a decisão na última quarta-feira, em reunião virtual, realizada com todas as Federações Nacionais. As novas datas serão definidas pelo Conselho Executivo da entidade em reunião marcada para os dias 30 e 31 de julho. A WA já decidiu, porém, que os dois eventos não serão realizados antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho e agosto de 2021.
Inicialmente, o Mundial de Marcha Atlética seria disputado nos dias 2 e 3 de maio, em Minsk, Bielorrússia, e o Mundial Sub-20 estava previsto para o período de 7 a 12 de julho, em Nairóbi, no Quênia. No entanto, com o avanço da pandemia global do novo coronavírus que virou o planeta do avesso, as competições tiveram que ser adiadas para evitar o alto risco de contágio da doença e seguir as orientações dos órgãos de saúde.E MAIS:Após polêmica, ex-jogadora de vôlei Isabel responde à Ana Paula: ‘Sorrisos doces em corações azedos’Hugo Calderano volta a competir na quinta pela semifinal da BundesligaVeja os jogadores brasileiros que atuam na China e que podem pintar no futebol brasileiro após a proibiçãoBernardo Oliveira participará de torneio remoto de tiro com arcoTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos pais E MAIS:

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