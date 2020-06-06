Mundiais de Marcha Atlética e o Sub-20 de Atletismo ficam para 2021

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou neste sábado, através de uma nota oficial, que a World Athletics (ex-IAAF) não realizará mais em 2020 o Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes e o Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo por causa da pandemia global da COVID-19.

A entidade tomou a decisão na última quarta-feira, em reunião virtual, realizada com todas as Federações Nacionais. As novas datas serão definidas pelo Conselho Executivo da entidade em reunião marcada para os dias 30 e 31 de julho. A WA já decidiu, porém, que os dois eventos não serão realizados antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho e agosto de 2021.

Inicialmente, o Mundial de Marcha Atlética seria disputado nos dias 2 e 3 de maio, em Minsk, Bielorrússia, e o Mundial Sub-20 estava previsto para o período de 7 a 12 de julho, em Nairóbi, no Quênia. No entanto, com o avanço da pandemia global do novo coronavírus que virou o planeta do avesso, as competições tiveram que ser adiadas para evitar o alto risco de contágio da doença e seguir as orientações dos órgãos de saúde.E MAIS:Após polêmica, ex-jogadora de vôlei Isabel responde à Ana Paula: ‘Sorrisos doces em corações azedos’Hugo Calderano volta a competir na quinta pela semifinal da BundesligaVeja os jogadores brasileiros que atuam na China e que podem pintar no futebol brasileiro após a proibiçãoBernardo Oliveira participará de torneio remoto de tiro com arcoTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos pais E MAIS: