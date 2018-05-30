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Triatlo

Multicampeã Lila Tavares realiza sonho e faz estreia no Ironman

Lila e outros 18 capixabas participaram da prova, que teve 3,8km de natação, 180,2km de ciclismo e 42,2km de corrida.

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 18:31
Uma modalidade extremamente difícil, que leva os atletas ao limite do esforço físico. O desafiador Iroman era o sonho da triatleta Lila Tavares, que pôde mergulhar de vez neste mundo no último domingo (17), ao participar do maior circuito de triatlo do mundo. Além de Lila, outros 18 capixabas participaram da prova, que aconteceu em Florianópolis (SC) e teve 3,8km de natação, 180,2km de ciclismo e 42,2km de corrida.
Campeã mundial de aquatlo e bicampeã estadual de triatlo, Lila era novata no Ironman. Na categoria amador 40-44 anos, ela foi a primeira mulher a sair da água, ao completar a natação em 53 segundos, o que era o seu grande objetivo antes de embarcar para a competição.
A sensação de ser a primeira mulher a passar pelas pessoas e receber aquela energia que no momento é de ser a campeã, é surreal. A mente precisa estar tranquila para enfrentar as dificuldades, relatou.
Depois das braçadas, foi a vez de pedalar e correr. Não foi fácil. No final do percurso da bike eu senti uma vertigem e tive que me concentrar bastante para não cair. Terminei o pedal com 6 horas e 5 minutos. Me recompus e sai para correr uma maratona, a minha primeira maratona, fui com sorriso no rosto e não deixei de fazer força.
Lila ficou em nono lugar em sua categoria ao terminar a prova em 11 horas e 30 minutos.

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