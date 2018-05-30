Multicampeã Lila Tavares realiza sonho e faz estreia no Ironman

Uma modalidade extremamente difícil, que leva os atletas ao limite do esforço físico. O desafiador Iroman era o sonho da triatleta Lila Tavares, que pôde mergulhar de vez neste mundo no último domingo (17), ao participar do maior circuito de triatlo do mundo. Além de Lila, outros 18 capixabas participaram da prova, que aconteceu em Florianópolis (SC) e teve 3,8km de natação, 180,2km de ciclismo e 42,2km de corrida.

Campeã mundial de aquatlo e bicampeã estadual de triatlo, Lila era novata no Ironman. Na categoria amador 40-44 anos, ela foi a primeira mulher a sair da água, ao completar a natação em 53 segundos, o que era o seu grande objetivo antes de embarcar para a competição.

A sensação de ser a primeira mulher a passar pelas pessoas e receber aquela energia que no momento é de ser a campeã, é surreal. A mente precisa estar tranquila para enfrentar as dificuldades, relatou.

Depois das braçadas, foi a vez de pedalar e correr. Não foi fácil. No final do percurso da bike eu senti uma vertigem e tive que me concentrar bastante para não cair. Terminei o pedal com 6 horas e 5 minutos. Me recompus e sai para correr uma maratona, a minha primeira maratona, fui com sorriso no rosto e não deixei de fazer força.