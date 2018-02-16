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Mulher trans é autorizada a jogar na liga feminina de futebol australiano

Hannah Mouncey vai disputar o campeonato nacional feminino da segunda divisão australiana. O pedido já havia sido negado antes, por conta do porte físico da atleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 22:34

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 22:34

Mais uma mulher transsexual foi autorizada a disputar um esporte na liga feminina, desta vez, Hannah Mouncey, atleta de futebol australiano, foi autorizada pela Federação Australiana de Futebol e poderá disputar o campeonato nacional da segunda divisão. A jogadora anunciou a decisão da federação nesta quarta-feira, no Twitter.
Mouncey Crédito: Ver imagem no Twitter
"Estou feliz com a decisão e espero jogar esta temporada. Não vou agradecer a Federação, acho que seria totalmente inapropriado fazer isso por me autorizar a fazer algo que qualquer australiana pode fazer", disse Mouncey.
Hannah Mouncey jogou handebol com homens no passado e em 2015 começou o processo de mudança de gênero. Quando tentou se inscrever para a liga feminina de futebol semi-profissional ( sigla em inglês: AFLW), Hannah viu seu pedido negado. Segundo a AFLW, a decisão de rejeitar foi tomada por conta do porte físico da jogadora, que possui 1,90 m de altura. Vários clubes da modalidade, que pode ser considerada uma variação do rúgbi praticado na Austrália, demonstraram interesse em contratar a atleta.

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