Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Encontrado morto

Morte de ex-meia do Botafogo tem sinais de tortura, afirma guarda

O jogador foi ferido por armas brancas e brutalmente assassinado. A polícia ainda apura o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 18:43

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 18:43

O corpo do meia Daniel, de 24 anos, com passagens por Botafogo, São Paulo, Coritiba e que atualmente estava jogando pelo São Bento (SP), foi encontrado no meio de uma plantação de pinos com sinais de tortura, no último sábado, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR). De acordo com o guarda municipal Célio, este de sobrenome não revelado, o jogador foi ferido por armas brancas e brutalmente assassinado. A polícia ainda apura o caso.   
Daniel, ex-jogador do Botafogo, que foi encontrado morto Crédito: Vitor Silva/SSpress
"Pela aparência do corpo, foi uma situação bastante violenta mesmo, a pessoa matou com muita raiva. O homem tinha dois cortes profundos no pescoço, teve a cabeça quase degolada, e a genitália foi cortada. A princípio, o órgão não foi encontrado no local", comentou o guarda municipal, em entrevista ao Portal Banda B. 
Célio ainda relatou que alguns moradores estavam andando pela região do crime e acabaram achando o corpo de Daniel.  "Essa estrada é um pouco deserta e já conhecida pela desova de cadáveres. No caso de hoje, tudo indica que o rapaz foi executado aqui na rua e arrastado por cerca de 30 metros, dentro de uma plantação de pinos", concluiu.
O corpo de Daniel deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba na manhã desse sábado, com a descrição de que houve ferimento por arma branca, indicando o assassinato do jogador. Ele foi reconhecido por parentes no domingo (28).
Daniel surgiu com destaque nas categorias de base do Cruzeiro. Antes de se tornar profissional, atuou pelo Botafogo em 2013, no qual teve espaço no time principal e se destacou em 2014. Em dezembro daquele ano, chegou a conversar com o Palmeiras, mas foi reprovado nos exames médicos e acabou contratado pelo São Paulo.
Porém, o meio-campista acumulou lesões e não conseguiu demonstrar seu futebol no Morumbi. Ao todo, disputou 16 jogos e não fez gol. Foi emprestado para o Coritiba, no ano passado, e disputou o último Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Tinha contrato com o São Paulo até dezembro e, em junho, foi repassado ao São Bento, de Sorocaba, para a disputa da Série B desta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados