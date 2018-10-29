Morte de ex-meia do Botafogo tem sinais de tortura, afirma guarda

O corpo do meia Daniel, de 24 anos, com passagens por Botafogo, São Paulo, Coritiba e que atualmente estava jogando pelo São Bento (SP), foi encontrado no meio de uma plantação de pinos com sinais de tortura, no último sábado, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR). De acordo com o guarda municipal Célio, este de sobrenome não revelado, o jogador foi ferido por armas brancas e brutalmente assassinado. A polícia ainda apura o caso.

Daniel, ex-jogador do Botafogo, que foi encontrado morto Crédito: Vitor Silva/SSpress

"Pela aparência do corpo, foi uma situação bastante violenta mesmo, a pessoa matou com muita raiva. O homem tinha dois cortes profundos no pescoço, teve a cabeça quase degolada, e a genitália foi cortada. A princípio, o órgão não foi encontrado no local", comentou o guarda municipal, em entrevista ao Portal Banda B.

Célio ainda relatou que alguns moradores estavam andando pela região do crime e acabaram achando o corpo de Daniel. "Essa estrada é um pouco deserta e já conhecida pela desova de cadáveres. No caso de hoje, tudo indica que o rapaz foi executado aqui na rua e arrastado por cerca de 30 metros, dentro de uma plantação de pinos", concluiu.

O corpo de Daniel deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba na manhã desse sábado, com a descrição de que houve ferimento por arma branca, indicando o assassinato do jogador. Ele foi reconhecido por parentes no domingo (28).

Daniel surgiu com destaque nas categorias de base do Cruzeiro. Antes de se tornar profissional, atuou pelo Botafogo em 2013, no qual teve espaço no time principal e se destacou em 2014. Em dezembro daquele ano, chegou a conversar com o Palmeiras, mas foi reprovado nos exames médicos e acabou contratado pelo São Paulo.